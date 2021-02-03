Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Yapamadıklarınıza değil, yapacaklarınıza odaklanın.

Ay Terazi burcunda ilerliyor, akşam saat 17.14’te ise Akrep burcuna geçiyor. Bugün etrafınızda hâkimiyet kurmaya çalışan biriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazı olayların önceden görülemeyeceğini ve önlemeyeceğini siz de biliyorsunuz. Kuruntu ve sakınmanın korktuğunuz şeyden daha zarar verici olduğunu unutmayın. Buna müsaade etmek yerine yaşanılanların sebep -sonuç ilişkisini değerlendirebilir, benzer durumlar için bir kriz yönetimi planı oluşturabilirsiniz.

3 Şubat Koç burcu yorumu

Ortaklarınız ile iletişiminizin gergin olabileceği bir gün içindesiniz. Olayları anlatırken fevri ve abartılı tepkiler vermeniz işleri çıkmaza sürükleyebilir.

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3 Şubat Boğa burcu yorumu

Günlük işlerinizi aksatarak yapıyor olabilirsiniz. İşler birikince yetiştirememekten şikâyet etmek size fayda sağlamayacaktır.

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3 Şubat İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınızda karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Kalp ve mantık arasında kalmanız işleri iyice zorlaştırıyorsa, iç sesinizi dinlemek size doğru yolu gösterebilir.

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3 Şubat Yengeç burcu yorumu

Duygularınız arasında sıkışıp geçmiş ve gelecek terazisini dengelemek zor olsa da ağırlığı geleceğe vermeli, yolunuza devam etmelisiniz.

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3 Şubat Aslan burcu yorumu

Bugün iletişiminizde duygularınız ağır basabilir. Duyguların ve hassasiyetinizin konuşmalarınıza yansıması, bazı sorunlarla uğraştığınızı işaret edebilir.

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3 Şubat Başak burcu yorumu

Üzerinize oynanan oyunlara gelmemelisiniz. Stratejik olmanız gerekiyorsa da bunu kendinize yakıştığı şekilde mantıklı ve dürüst bir şekilde yapmalısınız.

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3 Şubat Terazi burcu yorumu

Hayata bakış açınızda yeni keşiflere gidebilirsiniz. Bu aydınlanmayla elde edeceğiniz maddi ve manevi kazanç yollarına odaklanmalı ve harekete geçmelisiniz.

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3 Şubat Akrep burcu yorumu

Güne asabi başlayabilirsiniz. Bu hissin etkisini en aza indirmek için sakinleşmenizi sağlayacak aktivitelere ya da çalışmalara yönelmelisiniz.

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3 Şubat Yay burcu yorumu

Sakinliğinizi korumalısınız. Sorunun ne olduğunu ya da neden kaynaklandığını bulmak, çözüm yollarını keşfetmeniz de size yardımcı olacaktır.

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3 Şubat Oğlak burcu yorumu

İstedikleriniz olmayınca üstleriniz ya da bir arada bulunduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz. Güne daha olumlu, sakin bakmalı ve istekleriniz için uğraşırken olanakların yeterliliğini de düşünmelisiniz.

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3 Şubat Kova burcu yorumu

Bilgi sever yapınız yeni bir eğitim için araştırma yapmanız için sizi harekete geçirebilir. Her zamanki gibi farklı bir alan için girişimde bulunabilirsiniz.

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3 Şubat Balık burcu yorumu

Siz “hayır” diyemedikçe bunu sürdürüyor olmaları size kendinizi kötü hissettiriyorsa “dur” demeniz gereken yeri bulmalısınız. Kurban psikolojisine düşmemelisiniz.

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