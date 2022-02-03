Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat 2022 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yargılayıcı değil,dinleyici ol!

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün Jüpiter ile harika bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bir duyguyu bir insanı senin için anlamı olan herhangi bir şeyi seviyorsan, var olması için izin ver. Sevdiğini ya da ilgilendiğini dile getir. Kendinizi başkalarını anladığınızdan daha fazla anlamaya gayret etmelisiniz. İş hayatınızdaki bazı gayretlerin karşılığını alacağınız bir günde olabilirsiniz.Yargılayıcı olmak asla size kazandırmayacak.Bugünü sadece daha yüksek düzeyde empati yaparak gerçirmenizde fayda olacak.Kazalara karşı veya dikkat dağınıklıklarına ayrıca dikkat etmelisiniz. Eşyalarınızı bir yerlerde unutma riskine karşın lütfen daha pratik çözümler içinde olmayı seçin.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayat hataları affeder, kararsızlığı affetmez… Bir şeyler yapın, bir adım atın.” Bob Proctor

3 Şubat Koç burcu yorumu

Beklenmedik olaylar karşısında sosyal çevrenizden destek isteyebilirsiniz.

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3 Şubat Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda üzerinizde baskı kurmak isteyen yöneticileriniz olacaktır.

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3 Şubat İkizler burcu yorumu

Sosyal çevreniz tarafından soğuk bir kişilik olarak nitelendirilebilirsiniz.

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3 Şubat Yengeç burcu yorumu

Korkularınızla yüzleşmekten kaçacağınız bir gün olacaktır.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

3 Şubat Aslan burcu yorumu

İlişkinizde ailelerin tanışma zamanının geldiğini düşünüyorsunuz.

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3 Şubat Başak burcu yorumu

Yoğun çalışma temponuzda günlük işlerinize yetişemeyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

3 Şubat Terazi burcu yorumu

Zorunluluk nedeniyle bulunmanız gereken ortamlarda soğuk davranışlarınız olabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

3 Şubat Akrep burcu yorumu

Aile büyüklerinizin baskıları ile karşılaşabilirsiniz.

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3 Şubat Yay burcu yorumu

Yakın çevrenizin davetini geri çevirerek yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

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3 Şubat Oğlak burcu yorumu

Maddi konularınızda harekete geçmek için üzerinize düşenden fazla sorumluluk almanız gerekebilir.

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3 Şubat Kova burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde olgun davranışlar sergilemek sizlere düşmek zorunda kalabilir.

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3 Şubat Balık burcu yorumu

Sınırlarınızı zorlayanlar olacaktır.

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