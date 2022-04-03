Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan 2022 Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Hedeflerin için çalış.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Güneş ve Merkür, Koç burcunda kavuşuyor. Bir şeylerin netleşmesi düşüncelerini rahatlatırken senin de yavaşlamana neden olacaktır. Yavaşlamak hatalarını sana gösterir. Eksiklerini görüp daha sağlıklı ilerleyebilmek için yavaşla. Karşılaştığınız engelleri gerçek bir anlayış ve saygı içinde çözmeyi deneyin. Bugün olmayan şeyin bir hayrı olduğunu göreceksiniz. Hayatınızda bir şeylere yetişemiyor olabilirsiniz. Her şey birikiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu süreçte yakın çevrenizle birlikte olmak onlarla vakit geçirmek size iyi gelecektir ancak onlarla da (arkadaş ve ailenizle de) aranızda bazı konular ile ilgili ufak sürtüşmeler yaşanabilir. Kimseyi kırmamaya onları olduğu gibi kabul etmeye özen gösterin.

Motivasyon sözü: Tabiat sabır içinde, insan ise sabırsızlık içinde çaba gösterir.” Paul Breese

3 Nisan Koç burcu yorumu

Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak istediğiniz bir gün olabilir.

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3 Nisan Boğa burcu yorumu

Bugün planlarınız düşüncelerinizdeki gibi ilerlemeyebilir.

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3 Nisan İkizler burcu yorumu

Partnerinizle vakit geçirmek için şartlarınızı zorlayabilir ve ona zaman yaratabilirsiniz.

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3 Nisan Yengeç burcu yorumu

Bugün sizin için güzel bir gün olabilir.

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3 Nisan Aslan burcu yorumu

Daha iyi bir gelecek için daha çok çalışmak isteyebilirsiniz.

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3 Nisan Başak burcu yorumu

Bugün yapmak istediğinizin işlerin tam tersi işler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

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3 Nisan Terazi burcu yorumu

İstediğiniz gibi işleriniz yürümüyor olabilir.



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3 Nisan Akrep burcu yorumu

Bugün sizin yorucu bir gün olabilir.

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3 Nisan Yay burcu yorumu

Bazı konularda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.

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3 Nisan Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

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3 Nisan Kova burcu yorumu

Yeniliklerden hoşlanabilirsiniz. Bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi isteyebilirsiniz.

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3 Nisan Balık burcu yorumu

Bugün işlerinizi planlamaya özen gösterin.

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