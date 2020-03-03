Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Salı Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 3 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 3 Mart yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 3 Mart günü neler bekliyor? İşte 3 Mart günlük burç yorumlarınız...

3 Mart Koç burcu yorumu

Hayatınızda duygusal yönde bir sıçrama dönemi yaşayabilirsiniz.

3 Mart Boğa burcu yorumu

Maddi konularda aniden ortaya çıkan borçlar sizi zorlasa da karşınıza çıkan fırsatlar bunları tolere edecek şekilde olacaktır.

3 Mart İkizler burcu yorumu

Sabırlı olmanız ve sessiz kalmanız gereken bir zaman dilimi. Hiç müdahale etmeden olayların sizinle hayrınıza gelişebileceğini görmeniz mümkün.

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3 Mart Yengeç burcu yorumu

Geçmişten beri süregelen dargınlıkları sona erdirmek için bir adım atmanız yeterli olabilir.

3 Mart Aslan burcu yorumu

Daha sakin kalarak algınızı iyi yönetmeniz gereken bir gündesiniz.

3 Mart Başak burcu yorumu

Bugün kendinizi duygusal anlamda tahammülsüz hissedebilirsiniz. Her mesleğin gerektirdiği bir adanmışlık duygusu vardır.

3 Mart Terazi burcu yorumu

Geçmişte kalan bitirilmemiş işleri toparlamak ve hedeflerinizi güncellemek için ideal bir gündesiniz.

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3 Mart Akrep burcu yorumu

Yaşam tarzınızı ortaya çıkarmak ve içinizdeki gizli hedefleri kendinize kabul ettirmek için harika bir gün genelindesiniz.

3 Mart Yay burcu yorumu

Gelecek kaygısıyla yanlış adımlar atmamaya gayret etmelisiniz. Karşılaştığınız zorluklar sizleri alıngan biri haline getirmemelidir.

3 Mart Oğlak burcu yorumu

Herkese yetişemeyeceğinizi hatırlamalı ve her sorumluluğu gereğinden fazla üzerinize almamalısınız.

3 Mart Kova burcu yorumu

Kendinizi doğru ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Âmâ bunun aksini hissediyor olabilirsiniz.

3 Mart Balık burcu yorumu

Yaşamı değiştirmek ve yeni yollar denemek için bugün iyi bir fikir olmayabilir. Dikkat etmeniz gereken tek şey finansal ölçülerinizdir.