Günlük Burç Yorumları: 3 Mart 2022 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kararlarınızı uygulamaya geçin!

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Mars, Plüton ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bugün kendinle baş başa kalmak sana oldukça iyi gelebilir. Arınmak istediğin negatif duygulardan kurtulmak için kendine zaman ayır. İnsanların ne dediği ile ilgilenmek yerine kendi hayatında daha nasıl fark yaratabilirsiniz bunu düşünün. İş hayatınızda yeni başarılara ve yeni hedeflere ilerliyorsunuz.Eski olan her şeyi bırakıp yeniliklere açılma zamanındasınız. Kendinizi biraz halsiz veya bitkin hissedebilirsiniz. Mars ve plüton güçlü enerjilere sahiptir.Bunu yönetmek içinizdeki duyguların dışarı çıkma şeklini kontrol etmekle alakalıdır. Kendinizi aşırı öfkeli hissediyorsanız bunu kontrol etmeye çalışın.Ani kazalara,sakarlıklara ve hızlı hareketlere dikkat edin. Gemileri yakmak ile çevrenizdeki toksik ilişkilerden ayrılmak aynı anlamı taşımaz.Tüm nezaketinizle ve kararlı tavrınızla ilerleyin.

Günün motivasyonu: “Yaşam, kendini tekrarladıkça değişen bir dizi görüntü değil midir?” Andy Warhol

3 Mart Koç burcu yorumu

Kariyer hayatınızın sil baştan değiştiği zamanlardasınız.

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3 Mart Boğa burcu yorumu

Hukuki konularınız da kazanan siz oluyorsunuz.

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3 Mart İkizler burcu yorumu

İçsel olarak büyük bir değişime gidiyorsunuz.

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3 Mart Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkinizde dönüm noktasındasınız.

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3 Mart Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda değişim yaşayacaksınız.

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3 Mart Başak burcu yorumu

Sosyal hayatınızı değişime götürmek istiyorsunuz.

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3 Mart Terazi burcu yorumu

Ailenizle birlikte taşınma kararı almanız gerekebilir.



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3 Mart Akrep burcu yorumu

Ticari hayatınızı noktalamak isteyebilirsiniz.

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3 Mart Yay burcu yorumu

Finansal dönüşüme gidiyorsunuz.

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3 Mart Oğlak burcu yorumu

Hayatınız yeniden yükleniyor.

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3 Mart Kova burcu yorumu

Gizli kalmış konular ortaya çıkıyor.

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3 Mart Balık burcu yorumu

Geçmişe ait sosyal arkadaş çevrenizden yara aldığınız konular da telafi çalışmaları olacaktır.

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