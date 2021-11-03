Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Size hizmet etmeyen bağlardan kopun!

Ay terazi burcunda ve Jüpiter ile harika bir üçgen yapacak. Duygusal olarak kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Bazı ilişkiler size iyi gelmiyorsa bunlardan kurtulma zamanı diyebiliriz. Kendinizi dönüştürmek ve yeniden başlamak bugün çok zor olmayacak. İnsanların gerçek yüzünü görüyorsanız bunlara tepki vermek yerine uzaklaşarak cevap verin. Çok çalışmak ve kimseyle ilgilenmemek en büyük başarıdır. Bazı rekabet içinde olduğunuz kişilerin manipülasyonlarına karşı dikkatli olun. Olayların seyrini sizin davranışlarınız belirleyecek. Abartılı yaklaşımlardan kaçının.

3 Kasım Koç burcu yorumu

Birlikte çalıştığınız kişilere karşı öfkeli davranışlarınız olabilir.

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3 Kasım Boğa burcu yorumu

Eşinize karşı duygusuz yaklaşımlarınız olabilir.

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3 Kasım İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda personellerinize karşı haksız öfke içerisinde olabilirsiniz.

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3 Kasım Yengeç burcu yorumu

Partnerinize karşı aşırı sahiplenici olabilirsiniz.

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3 Kasım Aslan burcu yorumu

Ailenizle aranızda tartışma çıkabilir.

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3 Kasım Başak burcu yorumu

İletişim diliniz oldukça sert olacak.

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3 Kasım Terazi burcu yorumu

Özgür olmak istedikçe çevrenizi kırıyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

3 Kasım Akrep burcu yorumu

Enerjiniz çok yüksek.

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3 Kasım Yay burcu yorumu

Sizlere sınır çizmek isteyenlere cevabınız sert olacaktır.

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3 Kasım Oğlak burcu yorumu

Arkadaşlarınız üzerinde baskı kurmak istiyorsunuz.

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3 Kasım Kova burcu yorumu

Çalışma ortamınızda şüpheci değerlendirmeleriniz olabilir.

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3 Kasım Balık burcu yorumu

Hukuki konularınızda hızlı ve atak olmak için risk alabilirsiniz.

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