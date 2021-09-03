Günlük Burç Yorumları: 3 Eylül Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Eleştiriler konusunda yapıcı olun.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 18.58’de Aslan burcuna geçiyor. Reddedilme ve bir yere ait olamama korkusu içinde olabilirsiniz. Bugün iletişim ve sosyalleşme noktasında aktif olmayı deneyin. Hayata ve insanlara karışmanın, bütün düğümleri çözdüğünü göreceksiniz. Bir hissin peşinden gitmeniz gerekiyorsa bu his, sevgi ve canlılık olmalıdır. Çevrenizdeki insanlara karşı daha yapıcı eleştirilerde bulunun. Yöneticinizden ve iş arkadaşlarınızdan gelen eleştirilere aşırı tepkiler vermeyin. Sağlık rutinlerinizi planlamak için harika bir gündesiniz.

3 Eylül Koç burcu yorumu

Aile kurmak istiyorsunuz. Yalnızlıklar içerisinde özlediğiniz duygularınız olacaktır.

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3 Eylül Boğa burcu yorumu

Dost ve sevdiklerinizle hasret gidermek, sıcak sohbetler eşliğinde vakit geçirmek istiyorsunuz.

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3 Eylül İkizler burcu yorumu

Kişisel olarak değer görmediğinizi düşünüyorsunuz.

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3 Eylül Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde fazla açıklayıcı konuşmalar yapabilirsiniz.

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3 Eylül Aslan burcu yorumu

En çok kendinizden kaçmak isteyeceğiniz bir gün olacaktır.

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3 Eylül Başak burcu yorumu

Sosyal arkadaşlıklarınızda dışlandığınızı düşünüyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

3 Eylül Terazi burcu yorumu

Gelecek kaygısı içerisindesiniz. Sizin için önemli olan bulunduğunuz ortamı sahiplenme duygusu…

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3 Eylül Akrep burcu yorumu

Bulunduğunuz çevreyi bırakmak zor geliyor olabilir.

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3 Eylül Yay burcu yorumu

Yenilenmek istemiyorsunuz. Çaba harcamak ve yeniden emek vermek sizlere güç geliyor olabilir.

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3 Eylül Oğlak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizden yaralandığınız konuları kabullenmiyorsunuz.

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3 Eylül Kova burcu yorumu

Günlük yoğunluğunuzu hafifletmek için temponuzu artırıyorsunuz.

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3 Eylül Balık burcu yorumu

Dış çevre tarafından sürekli duygusallığınız konuşuluyor olabilir.

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