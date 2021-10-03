Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Takıntılı olmayın. Pratik olun.

Ay sabah saat 11:38’a kadar boşlukta ilerleyecek ve daha sonra Başak burcuna geçecek. Önemli iş ve girişimlerinizi öğlen 12:00’den sonra yapmak daha kalıcı sonuçlar getirebilir. Bugün daha pratik olmak ve kendinizi geliştirmek adına şanslı olacaksınız. Mümkün oldukça mükemmel olma arzusunun sizi geriletmesine izin vermemelisiniz. Hiçbir şey yeterince mükemmel değildir. Bazen sadece başlamak gerekir. Takıntılı olmayın. Her şeyi iyi yönüyle görmek, bazı şeyleri görmezden ve duymazdan gelerek, bazılarını da unutarak gönül doygunluğuna ulaşmaktır.

3 Ekim Koç burcu yorumu

Çalışma hayatınızda gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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3 Ekim Boğa burcu yorumu

Geçmişte yaşanan bir olay üzerine özür dilemek adına kapınız çalınabilir.

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3 Ekim İkizler burcu yorumu

Bugün biraz alınganlığınız üzerinizde olabilir ve çalışma ortamınızda size zorluk çıkarabilir.

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3 Ekim Yengeç burcu yorumu

Kariyer hedeflerinizde hızla ilerlerken korkularınıza esir olabilirsiniz.

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3 Ekim Aslan burcu yorumu

Bugün alacak verecek konuları ile ilgili gündeminiz olabilir.

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3 Ekim Başak burcu yorumu

Aileniz tarafından ortaya çıkarılan miras konusu gündeminiz olabilir.

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3 Ekim Terazi burcu yorumu

Çalışırken biraz dalgın olabilirsiniz. Kendinizi işe veremediğiniz de hata yapma oranınız yüksek.



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3 Ekim Akrep burcu yorumu

Duygusal hareket etmek için doğru bir zaman olmayabilir.

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3 Ekim Yay burcu yorumu

İlişkinizin yürümediğini söylemek isterken bir yandan da son bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.

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3 Ekim Oğlak burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız bir gün olabilir.

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3 Ekim Kova burcu yorumu

Güçlü bir hafızaya sahipsiniz, yapılan hiçbir konuşmayı unutmayabilirsiniz.

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3 Ekim Balık burcu yorumu

Finansal konularınız gündemde olabilir.

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