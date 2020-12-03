Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Perşembe Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Köşeye sıkışmadın sadece bir karar vermen lazım.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Parasal anlamda kendini köşeye sıkışmış hissedebilirsin. Ekonomik şartlarını iyileştirmek istiyorsan bilgi ve becerilerini ortaya koy. Bunun sadece düşüncelerinden ibaret olduğunu ve yine düşüncelerinin ışığında değişebileceğini aklından çıkarma. Hayatın, kalbin ve zihnin engeli olmaz. Bunu bugün hatırlamanda fayda olacaktır. Dünya ve insanlar şuan yeni bir düzene ilerliyor. Bu koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Cesaretlenmelisin.

3 Aralık Koç burcu yorumu

Zamanın yetmediği, günlük temponuzun arasında ailenize vakit ayıramadığınız hissine kapılabilirsiniz.

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3 Aralık Boğa burcu yorumu

Sevgiden gelen koruma isteğiniz çevrenizdeki insanlar tarafından abartılı bulunabilir.

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3 Aralık İkizler burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızla ilgili vereceğiniz duygusal tepkiler doğru kararı almanıza engel olabilir.

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3 Aralık Yengeç burcu yorumu

Sevgiyi iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir gündesiniz. Güzel hisleri paylaşarak çoğaltmaktan yana bir tutum içinde olabilirsiniz.

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3 Aralık Aslan burcu yorumu

Bugün gizli kalmış, arka planda seyreden konuların gün yüzüne çıktığına şahit olabilirsiniz.

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3 Aralık Başak burcu yorumu

Değer yargılarınızı ve değer verdiğiniz insanları düşündüğünüz bir gündesiniz.

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3 Aralık Terazi burcu yorumu

Bazen kenarda kalmak ortada olmaktan daha iyi bir fikirdir. Böylece duygusal tepkilerden uzaklaşmış olursunuz.

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3 Aralık Akrep burcu yorumu

Amacınızı ve gittiğiniz yolu düşündüğünüz bugün, bazı çelişkilerin içinde kalmış olabilirsiniz.

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3 Aralık Yay burcu yorumu

Duygusal hareket etmek yerine mevcut kazancınız ve ihtiyacınız doğrultusunda hamle yapacağınız bir plan oluşturmanız gerekebilir.

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3 Aralık Oğlak burcu yorumu

Duygularınızı ifade ediyor olmak size göre pek uygun gelmese de bugün belki bunu yapmak durumunda kalabilirsiniz.

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3 Aralık Kova burcu yorumu

Yorgun ve duygusal hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz takdirde çalışma hayatınızda bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız.

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3 Aralık Balık burcu yorumu

Yalnızlığa bir son vermek ve mutlu olmak için kalbinizin sesine kulak verin. Bu durumu açığa çıkarmak her şeyden önce biraz rahatlamanızı sağlayacaktır.

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