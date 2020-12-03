Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Perşembe Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 3 Aralık'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 3 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın,3 Aralık Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 3 Aralık Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Köşeye sıkışmadın sadece bir karar vermen lazım.
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Parasal anlamda kendini köşeye sıkışmış hissedebilirsin. Ekonomik şartlarını iyileştirmek istiyorsan bilgi ve becerilerini ortaya koy. Bunun sadece düşüncelerinden ibaret olduğunu ve yine düşüncelerinin ışığında değişebileceğini aklından çıkarma. Hayatın, kalbin ve zihnin engeli olmaz. Bunu bugün hatırlamanda fayda olacaktır. Dünya ve insanlar şuan yeni bir düzene ilerliyor. Bu koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Cesaretlenmelisin.
3 Aralık Koç burcu yorumu
Zamanın yetmediği, günlük temponuzun arasında ailenize vakit ayıramadığınız hissine kapılabilirsiniz.
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3 Aralık Boğa burcu yorumu
Sevgiden gelen koruma isteğiniz çevrenizdeki insanlar tarafından abartılı bulunabilir.
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3 Aralık İkizler burcu yorumu
Ekonomik koşullarınızla ilgili vereceğiniz duygusal tepkiler doğru kararı almanıza engel olabilir.
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3 Aralık Yengeç burcu yorumu
Sevgiyi iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir gündesiniz. Güzel hisleri paylaşarak çoğaltmaktan yana bir tutum içinde olabilirsiniz.
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3 Aralık Aslan burcu yorumu
Bugün gizli kalmış, arka planda seyreden konuların gün yüzüne çıktığına şahit olabilirsiniz.
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3 Aralık Başak burcu yorumu
Değer yargılarınızı ve değer verdiğiniz insanları düşündüğünüz bir gündesiniz.
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3 Aralık Terazi burcu yorumu
Bazen kenarda kalmak ortada olmaktan daha iyi bir fikirdir. Böylece duygusal tepkilerden uzaklaşmış olursunuz.
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3 Aralık Akrep burcu yorumu
Amacınızı ve gittiğiniz yolu düşündüğünüz bugün, bazı çelişkilerin içinde kalmış olabilirsiniz.
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3 Aralık Yay burcu yorumu
Duygusal hareket etmek yerine mevcut kazancınız ve ihtiyacınız doğrultusunda hamle yapacağınız bir plan oluşturmanız gerekebilir.
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3 Aralık Oğlak burcu yorumu
Duygularınızı ifade ediyor olmak size göre pek uygun gelmese de bugün belki bunu yapmak durumunda kalabilirsiniz.
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3 Aralık Kova burcu yorumu
Yorgun ve duygusal hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz takdirde çalışma hayatınızda bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız.
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3 Aralık Balık burcu yorumu
Yalnızlığa bir son vermek ve mutlu olmak için kalbinizin sesine kulak verin. Bu durumu açığa çıkarmak her şeyden önce biraz rahatlamanızı sağlayacaktır.
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