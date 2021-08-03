Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Farkını göster!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Farkınızı yansıtın, değişin, gelişin, keşfedilmeyeni keşfedin, ne kadar yavaş gittiğinizin asla önemi yok, önemli olan durmadan devam etmek. Devam edin! Dizleriniz kanasa dahi yorulmadan bir an olsun vazgeçmeden hedefinize koşun. Unutmayın, sonunda zafer sizin olacaktır.

3 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün bir takım iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Konuşmalarınızı ileten kişiler eksik veya yanlış tarzda karşı tarafa aktarabilir.

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3 Ağustos Boğa burcu yorumu

Doğru hamleler sizi daha büyük yatırımlara götürebilir.

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3 Ağustos İkizler burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Duygularınızın karşılık bulması enerjinizi yükseltiyor.

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3 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Arkadaş çevrenizi yeniden gözden geçirmek sizi daha iyimser kılabilir.

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3 Ağustos Aslan burcu yorumu

Gruplar içerisinde sizlerden rahatsız olanlar olabilir. Tepkilerini açıkça göstermek isteyeceklerdir.

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3 Ağustos Başak burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken net ve şeffaf olursanız üstlerinize haklılığınızı gösterebilirsiniz.

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3 Ağustos Terazi burcu yorumu

Şehir değişikliği talebiniz üstleriniz tarafından olumsuz karşılanabilir. Değişim biraz zaman alacak.

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3 Ağustos Akrep burcu yorumu

Birlikte vakit geçirmek zorunda olduğunuz kişilere tahammül etmeniz gerekebilir.

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3 Ağustos Yay burcu yorumu

Her ne olursa olsun gerginliğinizi kontrol edebilmeli ve öfkenizi yönetebilmelisiniz.

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3 Ağustos Oğlak burcu yorumu

İstekleriniz doğru bir biçimde ifade ederseniz karşı taraftan olumlu yanıt alabilirsiniz.

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3 Ağustos Kova burcu yorumu

Lütfen ruhunuzu sıkan ve özgürlüğünüze ket vuran düşüncelerden uzaklaşın.

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3 Ağustos Balık burcu yorumu

Kaçmak istediğiniz duygularınız bilinçaltınızı zorlayacak ve geçmişin perdelerini aralayacaksınız.

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