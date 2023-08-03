Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos 2023 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yaşamak istediklerine uygun hareket et.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Hayat amacını eksik tasarladığının aydınlanmasını yaşıyorsun. Gerçek potansiyelini yansıtmak için yeniden düzenleme yapacaksın. Üzerine uzunca düşündüğün bir süreç, kendini bulmana yardımcı olacaktır. Attığın her adım ilerleyen zamanlarda karşılık bularak seni

motive edecektir.

Motivasyon Sözü: “Tanıştığımız iyi insanlar da rızkımızın bir parçasıdır.” Nouman Ali Khan

3 Ağustos Koç burcu yorumu

Fikirlerinizi kendinize saklamak kadar bunları nasıl sakladığınıza da önem vermelisiniz.

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3 Ağustos Boğa burcu yorumu

Bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

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3 Ağustos İkizler burcu yorumu

Sorumluluklarınızı yerine getirirken tarzınızı ve bakış açınızı da ortaya koyuyorsunuz.

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3 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Haklılığınızın ortaya çıkmasını isteyebilirsiniz.

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3 Ağustos Aslan burcu yorumu

Hislerinizin güçlü ve yoğun oluşunu, edindiğiniz tecrübelerle birleştirmelisiniz.

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3 Ağustos Başak burcu yorumu

İnsanlara yaklaşımınız ve iletişim tarzınızda bir özeleştiri yapabilirsiniz.

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3 Ağustos Terazi burcu yorumu

Yirmi dört saatin yeterli olmadığını, bazen yetişemediğinizi ve bu yüzden sorumlu hissettiğinizi düşünebilirsiniz.



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3 Ağustos Akrep burcu yorumu

Becerilerinizden ve özgüveninizden şüphe duyabilirsiniz.

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3 Ağustos Yay burcu yorumu

Bazen sonrayı düşünerek ilerlemek gerekebilir.

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3 Ağustos Oğlak burcu yorumu



Kazanmayı hayatınızın her alanında yaşamak isteyebilirsiniz.

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3 Ağustos Kova burcu yorumu

Finansal açıdan şanslı bir gün olabilir

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3 Ağustos Balık burcu yorumu

Fiziksel görünüşünüze önem verebilirsiniz.

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