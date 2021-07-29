Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 29 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 29 Temmuz'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Temmuz Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 29 Temmuz Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Geriden gelmeniz yolu bilmediğinizi göstermez.
Ay, Koç burcunda ilerliyor. Duygusal anlamda kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz. Bireysel gündeminiz evrenin gündemiyle aynı hizaya geldiğinde varoluşunuz bir armağan haline gelir. Bazen en büyük yaralar en büyük hediyelerdir. Zira hangi düşüşün nasıl acılar getirdiğini bilmek, bir sonraki adımınızı daha dikkatli atmanızı sağlar. Kendinize ve hayata geç kaldığınızı düşünmeyin. Hak edilen şeylerde zaman aşımı yoktur.
29 Temmuz Koç burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde duygusal davranışlar sergileyebilirsiniz. Farkında olmadan kırıcı kelimeler kullanmamaya dikkat etmelisiniz.
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29 Temmuz Boğa burcu yorumu
Kelimelerinizin yükseklerde gezmesi çevrenizdeki kişilerin eleştirilerine sebep olabilir.
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29 Temmuz İkizler burcu yorumu
Haklı sebeplerinizin kabul edilmesi, bulunduğunuz çevreyi değiştirmekle ilgili planlarınızı hızlandırabilir.
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29 Temmuz Yengeç burcu yorumu
İkili görüşmeler gerçekleştirebilir, kimlerle ve nasıl bir çevreyle hareket etmeniz konusunda araştırmalar yapabilirsiniz.
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29 Temmuz Aslan burcu yorumu
Yeni tanıştığınız kişilere agresif davranabilirsiniz. Güven alanınızın geçilmemesine dikkat edeceksiniz.
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29 Temmuz Başak burcu yorumu
Aşk hayatınız hareketleniyor. İsteklerinizi ve düşüncelerinizi açıkça dile getireceksiniz.
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29 Temmuz Terazi burcu yorumu
Geçmişi geride bırakmak için kendinize söz veriyorsunuz. Somut olarak adım atacaksınız.
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28 Temmuz Akrep burcu yorumu
Toplum yararına bazı konulara değinebilir, bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz.
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29 Temmuz Yay burcu yorumu
Yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek ve yeni bir alan kurmak için seyahat planları yapabilirsiniz.
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29 Temmuz Oğlak burcu yorumu
Şimdiye kadar zihninizde olmayan ya da ertelenen bir konuyla ilgili hızlı kararlar alabilir, bağlantılarınızı kurmaya başlayabilirsiniz.
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29 Temmuz Kova burcu yorumu
Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Derin düşüncelerle çevrenizde olanı biteni sorgulayabilirsiniz.
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29 Temmuz Balık burcu yorumu
Hem yaşam alanınızda hem içinizde bir toparlanma sürecinde olmak, işlerinize daha verimli zaman ayırmanızı sağlayacaktır.