Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Geriden gelmeniz yolu bilmediğinizi göstermez.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Duygusal anlamda kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz. Bireysel gündeminiz evrenin gündemiyle aynı hizaya geldiğinde varoluşunuz bir armağan haline gelir. Bazen en büyük yaralar en büyük hediyelerdir. Zira hangi düşüşün nasıl acılar getirdiğini bilmek, bir sonraki adımınızı daha dikkatli atmanızı sağlar. Kendinize ve hayata geç kaldığınızı düşünmeyin. Hak edilen şeylerde zaman aşımı yoktur.

29 Temmuz Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal davranışlar sergileyebilirsiniz. Farkında olmadan kırıcı kelimeler kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Boğa burcu yorumu

Kelimelerinizin yükseklerde gezmesi çevrenizdeki kişilerin eleştirilerine sebep olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz İkizler burcu yorumu

Haklı sebeplerinizin kabul edilmesi, bulunduğunuz çevreyi değiştirmekle ilgili planlarınızı hızlandırabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Yengeç burcu yorumu

İkili görüşmeler gerçekleştirebilir, kimlerle ve nasıl bir çevreyle hareket etmeniz konusunda araştırmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Aslan burcu yorumu

Yeni tanıştığınız kişilere agresif davranabilirsiniz. Güven alanınızın geçilmemesine dikkat edeceksiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Başak burcu yorumu

Aşk hayatınız hareketleniyor. İsteklerinizi ve düşüncelerinizi açıkça dile getireceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Terazi burcu yorumu

Geçmişi geride bırakmak için kendinize söz veriyorsunuz. Somut olarak adım atacaksınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Temmuz Akrep burcu yorumu

Toplum yararına bazı konulara değinebilir, bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Yay burcu yorumu

Yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek ve yeni bir alan kurmak için seyahat planları yapabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Şimdiye kadar zihninizde olmayan ya da ertelenen bir konuyla ilgili hızlı kararlar alabilir, bağlantılarınızı kurmaya başlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Kova burcu yorumu

Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Derin düşüncelerle çevrenizde olanı biteni sorgulayabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Temmuz Balık burcu yorumu

Hem yaşam alanınızda hem içinizde bir toparlanma sürecinde olmak, işlerinize daha verimli zaman ayırmanızı sağlayacaktır.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!