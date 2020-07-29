Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Saat 11:21’de Yay burcuna geçiş yapıyor. Kültürel anlamda farklı insanlarla ya da fikirlerle olmayı seçmelisiniz. Bugün her bilgiyi edinme fırsatınız olabilir. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Duygusal anlamda kendini kararlı ve cesaretli hissedebilir ancak bunu hedeflerin üzerinde harekete geçirmekte zorlanabilirsiniz. Çalışma hayatındaki sorumlulukların artması seni daha da motive edecektir.

29 Temmuz Koç burcu yorumu

Aileniz ve yeni ilişkiniz arasında kalacağınız bugünü tam olarak değerlendirmek ve kafanızda önemli bir sonuca ulaşmak için bir dostunuzdan yardım alabilirsiniz.

29 Temmuz Boğa burcu yorumu

Kendinizi oldukça rahatlamış hissedebileceksiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir olay gündeme gelebilir. Bunun huzuru size ve çevrenize yansıyacaktır.

29 Temmuz İkizler burcu yorumu

Ailenizin ve partnerinizin desteğiyle sizin için zor gözüken bir işten başarı ile çıkabilirsiniz. Önemli bir çözüme ulaşacaksınız. Motivasyonunuzu düşürmeden yolunuza devam etmelisiniz.

29 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz çelişkiler ve duygusal durumlar çalışma hayatınızda kendinizi işinize vermeyi zorlaştırmasın. Bazı olaylarda kandırılmalara karşı dikkat etmeniz gerekebilir.

29 Temmuz Aslan burcu yorumu

Farkında olmadan gerçeklerle yüz yüze geleceğiniz bugün de hiçbir şekilde olaylara müdahale etmeden akışta kalıp durumun gideceği yönü sakinlikle beklemelisiniz.

29 Temmuz Başak burcu yorumu

İlişkilerde ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Ortaklık ilişkilerinize karşı ayrıca sabırlı olmalısınız.

29 Temmuz Terazi burcu yorumu

Eğer bugün işinizle ilgili bir fikir almak ve vizyonunuzu genişletmek istiyorsanız yöneticilerinizle fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin. Daha sakin ve hoşgörülü olmak günün en önemli konusudur.

29 Temmuz Akrep burcu yorumu

Geçmişte yapılan hataları partneriniz size yükleyebilir. Bu durum yüzünden kendinizi hemen savunmaya geçmemelisiniz. Rekabet içinde olmak bugün için uygun sayılmaz.

29 Temmuz Yay burcu yorumu

Ev ve aile ortamında eşinizle beraber yaşadığınız veya hayatı üstlendiğiniz bazı konular sizleri karar verme noktasında ikiye ayırabilir.

29 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İletişim kurarken karşı tarafın ani manevraları ile başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Dostlarınızın desteği ile bunun da üstesinden gelebilirsiniz.

29 Temmuz Kova burcu yorumu

Hayatınızda ani çıkan durumlar üzerine telaşlı bir hazırlık içinde olabilirsiniz. Aşırı fedakarlıklar içindeyseniz biraz ara verin ve kendinizi dinleyin.

29 Temmuz Balık burcu yorumu

Bugün eşinizin ailesinden kalan miras ya da ortaklı finansal konular üzerine birtakım sorunlar yaşayabilir ancak bundan eşinizin haberdar olmaması isteyebilirsiniz.