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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 29 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Temmuz Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 28 Temmuz’da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü burç yorumlarınız..."

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Saat 11:21’de Yay burcuna geçiş yapıyor. Kültürel anlamda farklı insanlarla ya da fikirlerle olmayı seçmelisiniz. Bugün her bilgiyi edinme fırsatınız olabilir. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Duygusal anlamda kendini kararlı ve cesaretli hissedebilir ancak bunu hedeflerin üzerinde harekete geçirmekte zorlanabilirsiniz. Çalışma hayatındaki sorumlulukların artması seni daha da motive edecektir.

29 Temmuz Koç burcu yorumu

Aileniz ve yeni ilişkiniz arasında kalacağınız bugünü tam olarak değerlendirmek ve kafanızda önemli bir sonuca ulaşmak için bir dostunuzdan yardım alabilirsiniz.

Koç Burcu - Çarşamba
Koç Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Boğa burcu yorumu

Kendinizi oldukça rahatlamış hissedebileceksiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir olay gündeme gelebilir. Bunun huzuru size ve çevrenize yansıyacaktır.

Boğa Burcu - Çarşamba
Boğa Burcu - Çarşamba

29 Temmuz İkizler burcu yorumu

Ailenizin ve partnerinizin desteğiyle sizin için zor gözüken bir işten başarı ile çıkabilirsiniz. Önemli bir çözüme ulaşacaksınız. Motivasyonunuzu düşürmeden yolunuza devam etmelisiniz.

İkizler Burcu - Çarşamba
İkizler Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz çelişkiler ve duygusal durumlar çalışma hayatınızda kendinizi işinize vermeyi zorlaştırmasın. Bazı olaylarda kandırılmalara karşı dikkat etmeniz gerekebilir.

Yengeç Burcu - Çarşamba
Yengeç Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Aslan burcu yorumu

Farkında olmadan gerçeklerle yüz yüze geleceğiniz bugün de hiçbir şekilde olaylara müdahale etmeden akışta kalıp durumun gideceği yönü sakinlikle beklemelisiniz.

Aslan Burcu - Çarşamba
Aslan Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Başak burcu yorumu

İlişkilerde ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Ortaklık ilişkilerinize karşı ayrıca sabırlı olmalısınız.

Başak Burcu - Çarşamba
Başak Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Terazi burcu yorumu

Eğer bugün işinizle ilgili bir fikir almak ve vizyonunuzu genişletmek istiyorsanız yöneticilerinizle fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin. Daha sakin ve hoşgörülü olmak günün en önemli konusudur.

Terazi Burcu - Çarşamba
Terazi Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Akrep burcu yorumu

Geçmişte yapılan hataları partneriniz size yükleyebilir. Bu durum yüzünden kendinizi hemen savunmaya geçmemelisiniz. Rekabet içinde olmak bugün için uygun sayılmaz.

Akrep Burcu - Çarşamba
Akrep Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Yay burcu yorumu

Ev ve aile ortamında eşinizle beraber yaşadığınız veya hayatı üstlendiğiniz bazı konular sizleri karar verme noktasında ikiye ayırabilir.

Yay Burcu - Çarşamba
Yay Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İletişim kurarken karşı tarafın ani manevraları ile başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Dostlarınızın desteği ile bunun da üstesinden gelebilirsiniz.

Oğlak Burcu - Çarşamba
Oğlak Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Kova burcu yorumu

Hayatınızda ani çıkan durumlar üzerine telaşlı bir hazırlık içinde olabilirsiniz. Aşırı fedakarlıklar içindeyseniz biraz ara verin ve kendinizi dinleyin.

Kova Burcu - Çarşamba
Kova Burcu - Çarşamba

29 Temmuz Balık burcu yorumu

Bugün eşinizin ailesinden kalan miras ya da ortaklı finansal konular üzerine birtakım sorunlar yaşayabilir ancak bundan eşinizin haberdar olmaması isteyebilirsiniz.

Balık Burcu - Çarşamba
Balık Burcu - Çarşamba
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