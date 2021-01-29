Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yeniden başlayabiliriz.

Ay aslan burcunda ilerliyor ve dolunay ertesi bir gün geçiyoruz. Duygularımız çok karışık ve öfkemizi kontrol etmekte zorlanıyor olabiliriz. Hiçbir şey olmasa bile belki gece uykunuzu tam alamamış sanki kendinizle inatlaşmış gibi hissedebilirsiniz. Şimdi yeni projelere ya da yeni hedeflere bir aslan gibi yürüme zamanındasınız. Çevrenizden sürpriz hamilelik haberleri alabilirsiniz. Güzel başlangıçlar ve neşeli bir yaşam içerisine çekilebilirsiniz. Hayatın zevklerini fark etmek ve yaşama tekrar tutunmak için nedenler oluşturmak adına harika bir gündesiniz. Finansal konularda şaşırtıcı iniş-çıkışlar yaşanabilir. İstikrarlı ve sabit bir noktada kalmanız doğru olacaktır.

29 Ocak Koç burcu yorumu

Çocuklarınız var ise günü onlara ayırabilirsiniz. Birlikte eğlenerek aksattığınız görevlerinizi telafi etmeye çalışabilirsiniz. Hayatınızın aşk boyutunda sizlerin de beklemediği bazı gelişmeler yaşanabilir.

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29 Ocak Boğa burcu yorumu

Aile bağlarınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ait olduğunuz topraklara vefa borcunu ödemek için elinizden geleni yapmak adına harekete geçebilirsiniz.

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29 Ocak İkizler burcu yorumu

Bugün iletişiminize ego katabilirsiniz. Kelimeleriniz de açıkça yansıttığınız durum eleştirilere neden olabilir.

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29 Ocak Yengeç burcu yorumu

Maddi olanaklarınızı değerlendirirken yaşam kalitenizden ödün vermemeye çalışmalısınız. Kararsız kalarak duygu ve mantık seçimlerinizde duygunuzu kullanmanız hata yapma riskinizi artırabilir.

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29 Ocak Aslan burcu yorumu

Güne oldukça pozitif başlıyorsunuz. Yaşam enerjinizin yüksek olması çevrenize de yansıyarak ışıltınızı herkesle paylaşıyorsunuz.

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29 Ocak Başak burcu yorumu

Gizli gelişen konular da şansınız iyi gidebilir. Dürüst kimliğiniz atılan iftiralara cevap vermeden gerçeklerin ortaya çıkması sizleri mutlu edecektir.

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29 Ocak Terazi burcu yorumu

Partnerinize özgürlük alanı tanımadığınız konusunda eleştiri alabilirsiniz. Baskıcı olmak size kayıp yaşatabilir. Özel alanlara saygı duymalısınız.

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29 Ocak Akrep burcu yorumu

Kariyer alanınızda aynı zamanda toplumsal meselelerle de alakadar olmak isteyebilirsiniz. Üzüldüğünüz ve sizin için hassas olan konularda yardımcı olmak istiyor olabilirsiniz.

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29 Ocak Yay burcu yorumu

Yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Hayatınıza renk katmak ve bilgi dağarcığınızı genişletmek sizlere motivasyon kaynağı olacaktır.

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29 Ocak Oğlak burcu yorumu

Alacak verecek konularınızda aslan taviz vermiyorsunuz. Bazen olayları akışına bırakmanız sizlerin de yararına olabilir.

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29 Ocak Kova burcu yorumu

Partnerinize karşı abartılı davranışlarda bulunabileceğiniz duygusal boşluğu üzerinizde hissettiğiniz bir gün.

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29 Ocak Balık burcu yorumu

Günlük rutinlerinize zaman ayırabilirsiniz. Düzenlenmesi gereken eşyaları istediğiniz değişimle ruhunuza uygun yeni bir dizayn veriyor olacaksınız.

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