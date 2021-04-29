Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 29 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 29 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Nisan Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 29 Nisan Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Kapılarınızı mutluluğa açın.
Ay, Yay burcunda ilerliyor. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki güven sorunu sizi ele geçirmesin. Çünkü bu durum zamanla aranızdaki bağların kopmasına sebep olabilir. Geçmişi kurcalamayın, sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. Geride bırakmayı, aşmış olmayı seçtiğinizde ve tekrarlanmayacak şekilde bir hayat sürdüğünüzde artık hayatınızda başka şeylere yer vermemelisiniz. Bunu başardığınızda daha keyifli günler göreceksiniz. Yaşadığınız duygu ve mutluluk, kısa süreli ve anlık duygu değişimlerinden büyük oldukça gölgelerin olumsuz etkisinde kalmayacaktır.
29 Nisan Koç burcu yorumu
Karşılaştığınız toplumsal olaylara müdahale edebilirsiniz. Haksızlığa katlanamayan doğanız savunma güdünüzü kabartacaktır.
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29 Nisan Boğa burcu yorumu
Geçmiş alacaklarınızı tahsil ediyorsunuz. Beklediğiniz paranın geri dönmesi ekonomik olarak önünüzü görmenizi kolaylaştıracaktır.
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29 Nisan İkizler burcu yorumu
Geçmişteki bazı dedikodular yeniden gündeme getirilebilir. Kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmalısınız.
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29 Nisan Yengeç burcu yorumu
Başarılarınızı değerlendirmek isterken tatmin olmak isteğiyle bir değişikliğe gidebilirsiniz.
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29 Nisan Aslan burcu yorumu
Sürekli tekrarlanan davranışların hata değil bir tercih, seçim olduğunu ifade ederek yanlış anlaşılmalara birlikte çözüm aramalısınız.
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29 Nisan Başak burcu yorumu
Kariyer planınızda şanslı olduğunuz bir gün olacaktır. İş başvurularınıza ve bazı çalışmalarınıza olumlu geri dönüşler almanız enerjinizi yükseltiyor.
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29 Nisan Terazi burcu yorumu
Çevrenizde size olumsuz enerji yaymak isteyenlere karşı dikkatli olun. Motivasyonunuzu başarısızlıkla düşürmek isteyenlere kanmamalısınız.
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29 Nisan Akrep burcu yorumu
Finansal kaynaklarınızı değerlendirirken keyfi hareketlerde bulunabilirsiniz. İlerde sizi zor durumda bırakabilecek olan bu davranışa bir sınır koymalısınız.
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29 Nisan Yay burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Yanlış anlaşılmalar sizi zor durumda bırakmadan önce gerekli ön açıklamayı yapmalısınız.
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29 Nisan Oğlak burcu yorumu
Geçmişteki bazı konuları umursamaz görünüyor olabilirsiniz. Yalnız kalınca gerçeklerle yüzleşmek ağır gelecekse kendinize bu kötülüğü yapmayın.
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29 Nisan Kova burcu yorumu
Zaman zaman özgürlüğünüz için çevrenizden kaçtığınız oluyor. Bugün de o günlerden biri olabilir.
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29 Nisan Balık burcu yorumu
Yeni bir çalışma alanı düşünürken eski görev yerinizde kalmanız sizde bir özgüven eksikliği ve hayal kırıklığı oluşturabilir.