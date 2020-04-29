Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Kalbinizin sesini dinlemekten korkmayın.

Ay Balık burcunda ilerliyor. Aşk hayatınızda beklediğiniz adımları atabilir ve kendini şanslı hissedebilirsiniz. Hem maddi hem manevi anlamda yaşadığınız bu mutluluk, yaşama daha güzel gözle bakmanıza yardımcı olacaktır. Eğer aksi bir duygu içindeyseniz hemen kendinizi daha pozitif bir his içerisine çekmelisiniz. Bugün parasal konularda bir netlik kazanabilirsiniz. Eksik olan ödemelerinizi yapmak ya da alacaklarınızı tahsil etmek için gayet uygun bir gündesiniz.

29 Nisan Koç burcu yorumu

Bazı isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirmek için ısrarcı olabilirsiniz.

29 Nisan Boğa burcu yorumu

Hedeflerinizi gerçekleştirmek için sosyal çevrenizden destek görmek isteyebilirsiniz.

29 Nisan İkizler burcu yorumu

Bugün evinizde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

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29 Nisan Yengeç burcu yorumu

Bugün kendinizi fazlasıyla yorgun hissedebilir ve kendi kendinize vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

29 Nisan Aslan burcu yorumu

Herkesin kendine göre doğruları vardır. Karşı tarafı eleştirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

29 Nisan Başak burcu yorumu

Bugün özellikle ikili ilişkilerde çok dikkatli olmalısınız.

29 Nisan Terazi burcu yorumu

Bugün duygusal, alıngan ve hassas bir yapıda olabilirsiniz.

29 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

29 Nisan Akrep burcu yorumu

Kişisel görünümünüzü değiştirmek ve kendinizi iyi hissetmek için yeni bir adım atabilirsiniz.

29 Nisan Yay burcu yorumu

Bugün aşk hayatınızla ilgili aniden oluşan sorunları tolere etmek durumunda kalabilirsiniz.

29 Nisan Oğlak burcu yorumu

Yakın çevrenizdekilerle kuracağınız diyaloglar bugün önem arz edebilir.

29 Nisan Kova burcu yorumu

Sevdiğiniz kişiyle ortak kararlar alabilir ve geleceğe yönelik konularda ortak hareket edebilirsiniz.

29 Nisan Balık burcu yorumu

Özel hayatınızla ilgili gizli kalmış bazı konular ortaya çıkabilir.