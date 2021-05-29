Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 29 Mayıs'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 29 Mayıs'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Mayıs Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 28 Mayıs Cumartesi günü burç yorumlarınız..."
Bugün özgürlüğü hissedin!
Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün çatışmalı bir gün olabilir ve otoriter kişilerin, sizin üstünüzde ki baskısı devam edebilir. Hayat yolumuza iyi ve kötü deneyimler elbet çıkartacak, bunların hepsi bizim duyarlı ve sakin bir kalbimiz olması içindir.
Gökyüzüne bakıp her şeye rağmen şükretmek bir kalbin zincirlerini kırmak gibidir. Birinin bizi geçmişte incitmiş olması bizi bugün bizi biz yapan unsurdur.
29 Mayıs Koç burcu yorumu
Çevrenize karşı kendinizi sorumlu hissediyor olabilirsiniz. Bu sorumluluk bilinci için fazla efor sarf edebilir ve bu eforun karşılığını göremeyebilirsiniz.
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29 Mayıs Boğa burcu yorumu
Değer yargılarınızla yaşanılanları sorgulama sürecinde olabilir ve kendinizde sorun arayabilirsiniz.
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29 Mayıs İkizler burcu yorumu
Ruhsal olarak kendinizi yorgun ve içsel olarak sıkışmış hissedebilirsiniz. Her şeyden soyutlanmak isteği ağır basabilir.
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29 Mayıs Yengeç burcu yorumu
İçinizde verdiğiniz savaşı büyütmek yerine karşı tarafa düşüncelerinizi açıkça ifade etmeyi tercih etmelisiniz.
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29 Mayıs Aslan burcu yorumu
Arkadaşlık algınızın yeniden şekillendiği bir gün olabilir.
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29 Mayıs Başak burcu yorumu
Kendinizi bir seçim zamanında hissederek doğru kararın hangisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.
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29 Mayıs Terazi burcu yorumu
Ailenizle aranızda iletişim sıkıntıları olabilir. Kendinizi açıklamak için uğraşmayın.
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29 Mayıs Akrep burcu yorumu
Aileniz ile hasret gidermek istediğiniz bir gün olabilir. Anıların mutluluğunda keyifli güzel konuşmalar yapabilirsiniz.
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29 Mayıs Yay burcu yorumu
Aşk hayatınızın hareketlendiği bir gün olabilir. Partneriniz varsa onunla ilişkinizi farklı bir boyuta taşımak isteyebilirsiniz.
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29 Mayıs Oğlak burcu yorumu
Biraz dinlenmeniz sizi ruhsal anlamda iyi hissettirebilir ve motivasyonunuzu arttırabilir.
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29 Mayıs Kova burcu yorumu
Kişisel özellikleriniz ile ilgili bazı sert eleştirilere maruz kalsanız da her şeye rağmen karşı tarafa anlayışlı yaklaşmalısınız.
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29 Mayıs Balık burcu yorumu
Aile kurma isteğini yoğun olarak hissedebileceğiniz bir gün olabilir.