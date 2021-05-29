Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Bugün özgürlüğü hissedin!

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün çatışmalı bir gün olabilir ve otoriter kişilerin, sizin üstünüzde ki baskısı devam edebilir. Hayat yolumuza iyi ve kötü deneyimler elbet çıkartacak, bunların hepsi bizim duyarlı ve sakin bir kalbimiz olması içindir.

Gökyüzüne bakıp her şeye rağmen şükretmek bir kalbin zincirlerini kırmak gibidir. Birinin bizi geçmişte incitmiş olması bizi bugün bizi biz yapan unsurdur.

29 Mayıs Koç burcu yorumu

Çevrenize karşı kendinizi sorumlu hissediyor olabilirsiniz. Bu sorumluluk bilinci için fazla efor sarf edebilir ve bu eforun karşılığını göremeyebilirsiniz.

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29 Mayıs Boğa burcu yorumu

Değer yargılarınızla yaşanılanları sorgulama sürecinde olabilir ve kendinizde sorun arayabilirsiniz.

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29 Mayıs İkizler burcu yorumu

Ruhsal olarak kendinizi yorgun ve içsel olarak sıkışmış hissedebilirsiniz. Her şeyden soyutlanmak isteği ağır basabilir.

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29 Mayıs Yengeç burcu yorumu

İçinizde verdiğiniz savaşı büyütmek yerine karşı tarafa düşüncelerinizi açıkça ifade etmeyi tercih etmelisiniz.

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29 Mayıs Aslan burcu yorumu

Arkadaşlık algınızın yeniden şekillendiği bir gün olabilir.

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29 Mayıs Başak burcu yorumu

Kendinizi bir seçim zamanında hissederek doğru kararın hangisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

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29 Mayıs Terazi burcu yorumu

Ailenizle aranızda iletişim sıkıntıları olabilir. Kendinizi açıklamak için uğraşmayın.

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29 Mayıs Akrep burcu yorumu

Aileniz ile hasret gidermek istediğiniz bir gün olabilir. Anıların mutluluğunda keyifli güzel konuşmalar yapabilirsiniz.

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29 Mayıs Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızın hareketlendiği bir gün olabilir. Partneriniz varsa onunla ilişkinizi farklı bir boyuta taşımak isteyebilirsiniz.

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29 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Biraz dinlenmeniz sizi ruhsal anlamda iyi hissettirebilir ve motivasyonunuzu arttırabilir.

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29 Mayıs Kova burcu yorumu

Kişisel özellikleriniz ile ilgili bazı sert eleştirilere maruz kalsanız da her şeye rağmen karşı tarafa anlayışlı yaklaşmalısınız.

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29 Mayıs Balık burcu yorumu

Aile kurma isteğini yoğun olarak hissedebileceğiniz bir gün olabilir.

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