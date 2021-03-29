Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Duygusal türbülansa dikkat!

Dolunay sonrası ilk iş gününe giriş yapıyoruz. Ay, terazi burcunda ilerliyor. Sizi ruhsal anlamda aşağı çeken konuları çözmeli, zihninizi berraklaştırmalısınız. Hayatınıza karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu daha yakından keşfedeceksiniz. Bunları bir plana dökmek ve pratik çözümler bulmanız gereken bir süreç başlıyor. Sürekli şikâyet ederek veya birilerini eleştirerek iyileşmek mümkün değildir. Kendimizle kurduğumuz değer ilişkisini zedeleyen değil bu ilişkiyi destekleyen, bize ‘çiçek açtıran’ insanlarla ilişkilerimize ağırlık vermemiz yaşam kalitemizi de arttırır.

29 Mart Koç burcu yorumu

İlişkinizde tamam mı devam mı sorularını soruyor olsanız da yine de kendi bildiğinizi okumak fikri hoşunuza gidiyor.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Boğa burcu yorumu

Duygusal kararlar alarak maddi konularınızda aşırıya kaçabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek adına fazla harcama yapmanız ekonomik olarak zorlanmanıza yol açabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart İkizler burcu yorumu

İş yerinizde beklemediğiniz bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma alanınızda zirveyi hedeflerken eğitim hayatınızı geride bırakmamalısınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yanılmaktan bıkmış olabilirsiniz. Yaşadığınız hayal kırıklıkları yarınlarınıza umutsuz bakmanıza yol açıyor olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Başak burcu yorumu

Kişisel değerlerinizi tartarak nerelerde hata yaptığınızı düşünebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına her şeyi denerken aydınlanma yaşıyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Terazi burcu yorumu

Fiziksel değişime gitmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha özgür ve umut dolu hissediyorsunuz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Akrep burcu yorumu

Ani karar almakta üstünüze yok. Her konuda keskin dönüşler yapmanız en çok size zarar verse de vazgeçmiyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Yay burcu yorumu

Sosyal gruplar içerisinde denge kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Her yere yetişemeyeceğinizi fark ederek özel alanınızdan feragat etmemeye karar veriyorsunuz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Oğlak burcu yorumu

Çalışma alanınızda verimliliği artırmak için yeni sistemsel değişikliğe gidebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Kova burcu yorumu

Geçmiş çalışma ortamınızda yeni bir teklif alabilirsiniz. Sizlerin yerini dolduramadıklarını düşünerek tekrar kazanmanın yoluna bakabilirler.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

29 Mart Balık burcu yorumu

Aşk hayatınız sayesinde yeni farkındalıklar kazanarak kişisel bir dönüşüme gidiyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!