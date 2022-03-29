Günlük Burç Yorumları: 29 Mart 2022 Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendine acımaktan vazgeç.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün bir kitapçıya git, gözüne bir kitap kestir ve onu alıp oku. Verilen mesajı düşüncelerin ile eşleştir. Hayat sana ne söylüyor? Düşün bakalım yaşam sizi nereye götürmek istiyor.Şuan belki aramak istediklerin var ve arayamıyorsun.Konuşmak istediklerin var konuşamıyorsun.Duygularun çok karışık ve umursamaz hissediyor olabilirsin.Teslim ol ve kendini yorma.Parasal konularda aldanmalara karşı dikkat edin.Parasal konularda emin olmadığınız kimseye borç vermeyin.Kendinizi o kadar yorgun hissediyorsunuz ki derdinizi bile anlatmaya takadiniz olmayabilir. Kimseyle bugün problemleriniz üzerine konuşmayın.Size gelen ilahi mesajlara önem verin.Allah her zaman yanınızda ve size en doğru şeyii en doğru zamanda verecek fikrini benimseyin.

Motivasyon sözü: “Sizi yaşlandıran yılların sayısı değil, yaşlandığınız fikridir.” Emile Coue

29 Mart Koç burcu yorumu

Toplum içinde daha fazla söz sahibi olduğunuz ve göründüğünüz bir zamana ilerliyorsunuz.

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29 Mart Boğa burcu yorumu

Çalışma alanınızı geliştirmek için ürettiğiniz projelerinizi üstlerinize sunuyorsunuz.

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29 Mart İkizler burcu yorumu

Duygularınızı kontrol edemeyerek sıkışıklığınızı sosyalleşerek atmaya çalışacaksınız.

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29 Mart Yengeç burcu yorumu

Farkında olmadan kötü niyetsiz yaptığınız bazı davranışlardan dolayı sosyal çevreniz rahatsız olabilir.

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29 Mart Aslan burcu yorumu

Pozitif baktığınız olayların sizin lehinize sonuçlanmaması sabrınızı zorlayacaktır.

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29 Mart Başak burcu yorumu

Özgürce hareket etmek ve sınırlandırılmamak üzerine düşünceleriniz yoğunlaşacaktır.

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29 Mart Terazi burcu yorumu

İletişim alanında kariyer yapmayı planlıyorsunuz.



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29 Mart Akrep burcu yorumu

Kız kardeşleriniz ile anlaşmazlıklarınız olabilir.

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29 Mart Yay burcu yorumu

İçinize attığınız her şeyi konuşmak istiyorsunuz.

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29 Mart Oğlak burcu yorumu

Kendinizi iyi hissetmeniz için maddi harcamalarınız oluyor.

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29 Mart Kova burcu yorumu

Duygularınızı açıklıyorsunuz. Sizin için zor bir adım olan itirafı gerçekleştireceksiniz.

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29 Mart Balık burcu yorumu

Gizlediğiniz finansal birikiminizi açıklıyorsunuz.

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