Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Pazar Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Belirsizlikler çözülüyor.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor, saat 20.00’de İkizler burcuna geçiyor. Neptün gezegeni ileri hareketine başlıyor. Mesleğinizle ilgili bir motivasyon kaybı yaşıyorsanız, aynı mesleği yapan kişilerle bağlantı kurup bunları değerlendirmeyi seçebilirsiniz. Sizin için belirsiz olan tüm işlerin bugünden sonra çözüme gittiğini fark edeceksiniz. Aynı olayları yaşıyor gibi düşünüp kızgınlık beslemeyin. Olaylar aynı olsa da sizler aynı siz değilsiniz.

29 Kasım Koç burcu yorumu

İlişkinizde beklediğiniz desteği göremiyor olmak sizi maddi konularda yormuş olabilir. Bugün bunları konuşmak için çok uygun olmadığını söyleyebiliriz. Mümkün oldukça zor iletişim içinde olduğunuz kişilerden uzak durmayı seçin.

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29 Kasım Boğa burcu yorumu

Seviyorsunuz fakat inanamıyorsunuz. Kalp yanlış atmaz kalbinizin sesini dinlerseniz sevginizi ve güveninizi hak edecek kişi ile bu yolu yürüyebilirsiniz.

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29 Kasım İkizler burcu yorumu

Geçmişi bırakmayı denemek veya artık etkilenmemek sizlerin elinde olacaktır. Olgun davranışlar sergileyerek kendinize telkinde bulunabilirsiniz.

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29 Kasım Yengeç burcu yorumu

Belki bazı zamanlar sorunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Kendinizi ait hissettiğiniz yeri ya da durumları sorgulayacağınız bir gündesiniz. Kendi üzerinize bu kadar fazla gitmemelisiniz.

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29 Kasım Aslan burcu yorumu

Geçmişe bir sünger çekerek alacağınız dersleri hesaplamanız geleceğe umutla bakmanıza yardımcı olacaktır. Umut her sabah güneşle birlikte yeniden doğacaktır.

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29 Kasım Başak burcu yorumu

Hassas gününüzde kendi hatalarını görmemezlikten gelen kişilere emek vermemelisiniz. Kendinizi daha fazla düşünerek yıpratmayın. Bugün zihninizi özgür bırakın.

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29 Kasım Terazi burcu yorumu

Sizlerin uyumlu yapısı ve barışçıl yönü bugünü toparlayacaktır. Alacağınız haberlere karşı daha sorgulayıcı olun. Yargılama yapmak sizin için bugün bir tuzak olabilir.

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29 Kasım Akrep burcu yorumu

Yaşam tutkunuza mani olan bütün sabit düşüncelerinizi geri dönüşüm kutusuna göndermelisiniz. Kendinize bir yeni sayfa açmayı deneyin. Bunu başarabilirsiniz.

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29 Kasım Yay burcu yorumu

Neden kendinizi saklama gereği duyuyorsunuz? Kendinizi ifade ederseniz yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsiniz. Ne istediğinizi düşünün ve gerçekten bu yönde hareket edin.

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29 Kasım Oğlak burcu yorumu

Hayallerinize ulaşmak için bazen gerçekleri göz ardı etmelisiniz. Hedeflerinize ilerlerken önünüze çıkan engelleri aştıkça başarınızın da katlanarak artacağını hesaplamalısınız.

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29 Kasım Kova burcu yorumu

Sanki istediklerinizi yapamıyor ve istediğiniz şekilde hareket edemiyorsunuz. Yaşam enerjinizi yükseltmek için bugün daha fazla bilgi paylaşımları içinde olmalısınız. Sosyal medyadan uzak durun ve kafanızı dinleyin.

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29 Kasım Balık burcu yorumu

Sevginizi yaşamak istemeniz ve ruhunuzun sevgiye aç olması düşünmeden hareket etmenize yol açabilir. Zaman tanıyarak samimiyeti ilerletmelisiniz. İlerde hata yapmamak için objektif bakmaya çalışmalısınız.

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