Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İç sesinize güvenin.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Duygusal ve ruhsal derinliğe karşı önemli bir yön bulmanız gereken bir süreçtesiniz. Bu süreçte size yardımcı olacak ve duygu akışınızı besleyecek konulara ağırlık verin. Nelerin sizi yüreklendirdiği, gerçekte ne istediğinizi, nerede olmak sizi mutlu edeceği gibi sorulara cevap verin ve onun için harekete geçin. Böyle zamanlarda kalp en doğru pusuladır, ona kulak verin.

29 Haziran Koç burcu yorumu

İçsel olarak dolu olmanız sizi ruhsal olarak yorsa bile haklı mücadelenizden asla vazgeçmeyin.

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29 Haziran Boğa burcu yorumu

Başarınızı kıskananlar üzerinize gelmek için hata yapmanızı bekleyebilirler. Onlara asla prim vermeyin.

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29 Haziran İkizler burcu yorumu

Değişken yapınız kendinizi kontrol etmenizde sizi oldukça zorluyor olabilir.

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29 Haziran Yengeç burcu yorumu

Sınırlarınızı çizmeye çalışırken kendinizi yanlış ifade etmemelisiniz.

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29 Haziran Aslan burcu yorumu

Finansal konularla ile ilgili yeni görüşmeler yapabilirsiniz.

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29 Haziran Başak burcu yorumu

Size ortak olmak isteyenlere karşı mesafeli yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.

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29 Haziran Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatınızda kendinizi ön plana çıkarmak için abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sizi yanlış yere sürükleyecek nefsinize izin vermeyin.

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29 Haziran Akrep burcu yorumu

Mantığınızı devreye sokmak objektif kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

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29 Haziran Yay burcu yorumu

Çözüm odaklı iletişime geçmeniz sizi daha sempatik kılabilir ve olayları çok kolay çözümleyebilirsiniz.

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29 Haziran Oğlak burcu yorumu

İçinize attığınız konuları yakın çevreniz ile paylaşma isteği içinde olabilirsiniz. Bu konuda beklediğiniz ilgi ve desteği çevrenizden görebilirsiniz.

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29 Haziran Kova burcu yorumu

Sizler için önemli değere sahip olan kişiler hakkında ortaya atılan dedikodulara tepki gösterebileceğiniz bir gün.

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29 Haziran Balık burcu yorumu

Özellikle partneriniz ile yaşadığınız olaylara karşı aşırı duygusal tepkiler verebilirsiniz.

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