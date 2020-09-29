Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 29 Eylül günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Eylül Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 29 Eylül’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 29 Eylül 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."
29 Eylül Koç burcu yorumu
Çalışma ortamınızdaki titiz davranışlarınız bazen istenmiyor olabilir, kendinizi yormadan esneklik kazanmalısınız. Eşinizin akrabaları ile tartışmaların yaşanacağı bir gün olabilir. Eşinize olan desteğinizi ona hissettirmeye çalışmalısınız.
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29 Eylül Boğa burcu yorumu
Duygularınızı üstü kapalı anlatmamalısınız. İş arkadaşlarınızla oldukça güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Mesai dışındaki aktivitelere katılmak size iyi gelecektir.
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29 Eylül İkizler burcu yorumu
Yalnız kalmak bugün sizler için güzel bir aktivite olabilir. Arkadaşlarınızla olmadık gerilmeler yaşamamak için sakin kalmaya odaklanmalısınız.
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29 Eylül Yengeç burcu yorumu
Sezgileriniz ne kadar güçlü olursa olsun mantığınızı elden bırakmadan hareket etmeniz sizleri bir adım öne çıkaracaktır. Kendinize güvenmelisiniz. Çalışma ortamınız sizin hassasiyetinize hitap etmiyor olabilir, sizler de profesyonel bakmayı öğrenmelisiniz.
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29 Eylül Aslan burcu yorumu
Kendinizi bir vadide yalnız başınıza hissetmenize gerek yok. Aileniz ve sizi seven dostlarınız hep yanınızda olacaktır. Yaşam inişiyle çıkışıyla bir öğretidir. Sizler de uzun dönemde kazananlar arasında yer alacaksınız.
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29 Eylül Başak burcu yorumu
Kelimeleriniz oldukça keskin ve incitici olabilir. Aileniz ve sevdikleriniz sizlere tahammül etmekte zorlanabilirler. Kendi hatalarınızı görmemezlikten gelmek sürecin uzamasına neden olabilir. Yalnız kalıp kendinizi dinlemek sizi toparlayabilir.
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29 Eylül Terazi burcu yorumu
Hayır kelimesini kullanmayı öğrenmezseniz sizden birçok şey gitmeye devam edecektir. Uygun dille insanlara yapmak istemediğinizi belirttin. Fiziksel değişiminiz ve sağlığınız için size uygun olan sporlarla ilgilenin.
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29 Eylül Akrep burcu yorumu
Çalışma ortamınızda iletişim problemleri yaşamamak için bugünü yalnız geçirmeniz olası bir tartışmanın önüne geçecektir. Mesai bitimi ile derin bir nefes alabilirsiniz.
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29 Eylül Yay burcu yorumu
Bir anlık sinirinize göre hareket etmek sizi haksız duruma düşürebilebilir. Arkadaşlarınıza haksızlık etmeyin. Ekip ruhunu kaybederseniz projeleriniz sekteye uğrayabilir. Partnerinizi kırdığınızı kabul etmeli ve özür dilemelisiniz.
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29 Eylül Oğlak burcu yorumu
Sadece hayatın gerçeklerini hesaba katmayı ihmal etmemelisiniz. Geçmiş hayatınızı hatırlatmak isteyenlere karşılık olarak dişiniz tırnağınızla bu seviyeye geldiğinizi göstermelisiniz. Kıskananlar oldukça sizlerin başarısı artarak devam etmelidir. Bu doğru yolda olduğunuzun kanıtıdır.
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29 Eylül Kova burcu yorumu
Kısa süreli de olsa bu durum dikkat etmenizde yarar vardır. Zihniniz dalgın olabilir. Sözleşme imzalarken oldukça titiz davranmalısınız. Partnerinize yaptığı baskıdan dolayı sinirlenmiş olabilirsiniz. Empati yaparak onun duygularını da anlamaya çalışmalısınız.
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29 Eylül Balık burcu yorumu
Ailenize yapmaktan mutlu olacağınız işi ve kendi kararlarınızı vermek istediğinizi dile getirmelisiniz. Eşinize karşı alıngan tavırlar sergilemeniz sorunların üzerini kapatmamaktadır. İletişim halinde olmayı seçmelisiniz.
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