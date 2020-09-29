Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları

29 Eylül Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki titiz davranışlarınız bazen istenmiyor olabilir, kendinizi yormadan esneklik kazanmalısınız. Eşinizin akrabaları ile tartışmaların yaşanacağı bir gün olabilir. Eşinize olan desteğinizi ona hissettirmeye çalışmalısınız.

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29 Eylül Boğa burcu yorumu

Duygularınızı üstü kapalı anlatmamalısınız. İş arkadaşlarınızla oldukça güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Mesai dışındaki aktivitelere katılmak size iyi gelecektir.

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29 Eylül İkizler burcu yorumu

Yalnız kalmak bugün sizler için güzel bir aktivite olabilir. Arkadaşlarınızla olmadık gerilmeler yaşamamak için sakin kalmaya odaklanmalısınız.

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29 Eylül Yengeç burcu yorumu

Sezgileriniz ne kadar güçlü olursa olsun mantığınızı elden bırakmadan hareket etmeniz sizleri bir adım öne çıkaracaktır. Kendinize güvenmelisiniz. Çalışma ortamınız sizin hassasiyetinize hitap etmiyor olabilir, sizler de profesyonel bakmayı öğrenmelisiniz.

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29 Eylül Aslan burcu yorumu

Kendinizi bir vadide yalnız başınıza hissetmenize gerek yok. Aileniz ve sizi seven dostlarınız hep yanınızda olacaktır. Yaşam inişiyle çıkışıyla bir öğretidir. Sizler de uzun dönemde kazananlar arasında yer alacaksınız.

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29 Eylül Başak burcu yorumu

Kelimeleriniz oldukça keskin ve incitici olabilir. Aileniz ve sevdikleriniz sizlere tahammül etmekte zorlanabilirler. Kendi hatalarınızı görmemezlikten gelmek sürecin uzamasına neden olabilir. Yalnız kalıp kendinizi dinlemek sizi toparlayabilir.

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29 Eylül Terazi burcu yorumu

Hayır kelimesini kullanmayı öğrenmezseniz sizden birçok şey gitmeye devam edecektir. Uygun dille insanlara yapmak istemediğinizi belirttin. Fiziksel değişiminiz ve sağlığınız için size uygun olan sporlarla ilgilenin.

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29 Eylül Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda iletişim problemleri yaşamamak için bugünü yalnız geçirmeniz olası bir tartışmanın önüne geçecektir. Mesai bitimi ile derin bir nefes alabilirsiniz.

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29 Eylül Yay burcu yorumu

Bir anlık sinirinize göre hareket etmek sizi haksız duruma düşürebilebilir. Arkadaşlarınıza haksızlık etmeyin. Ekip ruhunu kaybederseniz projeleriniz sekteye uğrayabilir. Partnerinizi kırdığınızı kabul etmeli ve özür dilemelisiniz.

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29 Eylül Oğlak burcu yorumu

Sadece hayatın gerçeklerini hesaba katmayı ihmal etmemelisiniz. Geçmiş hayatınızı hatırlatmak isteyenlere karşılık olarak dişiniz tırnağınızla bu seviyeye geldiğinizi göstermelisiniz. Kıskananlar oldukça sizlerin başarısı artarak devam etmelidir. Bu doğru yolda olduğunuzun kanıtıdır.

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29 Eylül Kova burcu yorumu

Kısa süreli de olsa bu durum dikkat etmenizde yarar vardır. Zihniniz dalgın olabilir. Sözleşme imzalarken oldukça titiz davranmalısınız. Partnerinize yaptığı baskıdan dolayı sinirlenmiş olabilirsiniz. Empati yaparak onun duygularını da anlamaya çalışmalısınız.

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29 Eylül Balık burcu yorumu

Ailenize yapmaktan mutlu olacağınız işi ve kendi kararlarınızı vermek istediğinizi dile getirmelisiniz. Eşinize karşı alıngan tavırlar sergilemeniz sorunların üzerini kapatmamaktadır. İletişim halinde olmayı seçmelisiniz.

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