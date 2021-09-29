Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Yaratıcılığınızı kullanın.

Ay, yengeç burcunda ilerliyor. Güneş ve Satürn arasındaki olumlu açı oldukça şanslı bir gün olduğunu söylemektedir. Terfi, parasal güçlü değişimler için sürprizli bir gün olabilir. Elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorsan ve zamanı tersine döndürmeye imkânın yoksa ilerlemeye devam etmek en mantıklısıdır. Sabah saatlerinde ay ve Mars arasındaki kare açı sizleri olduğundan daha gergin yapabilir. Bunun aksine daha farkındalıklı olun ve dışarıdan sizi zorlayan koşulların kişisel gelişiminize yardımcı olmasına izin verin. Öfke duymak kendinizden uzaklaşmak demektir. Bunu yapmayın.

29 Eylül Koç burcu yorumu

Yaşam enerjiniz tutkularınızı harekete geçirirken aceleci hareketleriniz planlarınızı değişime götürebilir.

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29 Eylül Boğa burcu yorumu

Bugün aile bağlarınızın ne kadar güçlü olduğunu fark edebilirsiniz.

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29 Eylül İkizler burcu yorumu

Yanlış anlaşılma yaşanmaması için daha açık kelimeler kullanabilirsiniz.

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29 Eylül Yengeç burcu yorumu

Finansal krizlerle baş etmekte şu an için zorlanabilirsiniz.

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29 Eylül Aslan burcu yorumu

Kendinizi çok iyi yansıttığınız bugün tutkularınızın peşinden gidiyorsunuz.

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29 Eylül Başak burcu yorumu

Kendi gelişiminize katkı sağlayacak meşguliyetler gününüze değer katacaktır.

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29 Eylül Terazi burcu yorumu

Günü kendiniz için tamamlayarak özel hissedeceğiniz aktiviteler de bulunmalısınız.



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29 Eylül Akrep burcu yorumu

İçinizde artık haksızlıklara tahammülü olmayan bir siz varsınız.

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29 Eylül Yay burcu yorumu

Planlarınızı şekillendirmeden önce aileniz yakın arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşırsanız kararınızı netleştirebilirsiniz.

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29 Eylül Oğlak burcu yorumu

Uzun zamandır ilişkiler konusundan artık bunaldınız.

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29 Eylül Kova burcu yorumu

İlişkilerde zorlandığınız bir gün içinde olabilirsiniz.

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29 Eylül Balık burcu yorumu

Zamanı kendiniz için kullanmayışınız yorgunluğunuzu artıracaktır.

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