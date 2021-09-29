Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 29 Eylül'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 29 Eylül'de günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Eylül Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 29 Eylül Çarşamba 2021 günlük burç yorumlarınız..."
Yaratıcılığınızı kullanın.
Ay, yengeç burcunda ilerliyor. Güneş ve Satürn arasındaki olumlu açı oldukça şanslı bir gün olduğunu söylemektedir. Terfi, parasal güçlü değişimler için sürprizli bir gün olabilir. Elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorsan ve zamanı tersine döndürmeye imkânın yoksa ilerlemeye devam etmek en mantıklısıdır. Sabah saatlerinde ay ve Mars arasındaki kare açı sizleri olduğundan daha gergin yapabilir. Bunun aksine daha farkındalıklı olun ve dışarıdan sizi zorlayan koşulların kişisel gelişiminize yardımcı olmasına izin verin. Öfke duymak kendinizden uzaklaşmak demektir. Bunu yapmayın.
29 Eylül Koç burcu yorumu
Yaşam enerjiniz tutkularınızı harekete geçirirken aceleci hareketleriniz planlarınızı değişime götürebilir.
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29 Eylül Boğa burcu yorumu
Bugün aile bağlarınızın ne kadar güçlü olduğunu fark edebilirsiniz.
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29 Eylül İkizler burcu yorumu
Yanlış anlaşılma yaşanmaması için daha açık kelimeler kullanabilirsiniz.
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29 Eylül Yengeç burcu yorumu
Finansal krizlerle baş etmekte şu an için zorlanabilirsiniz.
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29 Eylül Aslan burcu yorumu
Kendinizi çok iyi yansıttığınız bugün tutkularınızın peşinden gidiyorsunuz.
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29 Eylül Başak burcu yorumu
Kendi gelişiminize katkı sağlayacak meşguliyetler gününüze değer katacaktır.
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29 Eylül Terazi burcu yorumu
Günü kendiniz için tamamlayarak özel hissedeceğiniz aktiviteler de bulunmalısınız.
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29 Eylül Akrep burcu yorumu
İçinizde artık haksızlıklara tahammülü olmayan bir siz varsınız.
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29 Eylül Yay burcu yorumu
Planlarınızı şekillendirmeden önce aileniz yakın arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşırsanız kararınızı netleştirebilirsiniz.
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29 Eylül Oğlak burcu yorumu
Uzun zamandır ilişkiler konusundan artık bunaldınız.
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29 Eylül Kova burcu yorumu
İlişkilerde zorlandığınız bir gün içinde olabilirsiniz.
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29 Eylül Balık burcu yorumu
Zamanı kendiniz için kullanmayışınız yorgunluğunuzu artıracaktır.