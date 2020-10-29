Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Perşembe Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Öfkene yenik düşme.



Ay, Koç burcunda ilerliyor ve Mars gezegeniyle kavuşuyor. İnsanlar senin hakkında iyi şeyler söylesin istiyorsan sen de onlar hakkında iyi şeyler söyle ve onlara iyi davran. Bugün Kendinize güvenmeli ve inandığınız şeyin peşine düşmek için yola koyulmalısınız. Her adım bir sonraki güzel şeylere hazırlıktır. Hazırlığınızı iyi yapın.

28 Ekim Koç burcu yorumu

Güçlü iletişiminiz savaşçı özelliğinizle geleceğe doğru harika bir adım atıyor olabilirsiniz. Doğru kararlar alarak ilişkilerinizi yaralamamaya odaklanmalısınız.

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28 Ekim Boğa burcu yorumu

Ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız. Sorumluluklarınızı son ana bırakma huyunuz sizleri yarı yolda bırakabilir. Planlı hareket etmek sizlere başarıyı getirecektir.

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28 Ekim İkizler burcu yorumu

Ruhunuzun ilerleyişine uygun yeni gelişmeler sizlere yeni umudun kapısını aralıyor olabilir. Hayatınızdaki değişiklikleri ret etmeden uyumu sağlamaya çalışmalısınız.

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28 Ekim Yengeç burcu yorumu

Uyarılarınıza rağmen davranışlarından vazgeçmedikleri için aranızda tartışmalar yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Aile büyüklerini olduğu gibi kabul etmek sizlere farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

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28 Ekim Aslan burcu yorumu

Yeniden denemek için harika bir gün olabilir. Hazırlık aşamasını sağlıklı tamamlarsanız istediğiniz eğitimi elde etmeniz kaçınılmaz olacaktır. Enerjinizi boşa harcamamalısınız.

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28 Ekim Başak burcu yorumu

Duygusal karışıklığınızı size yakın olan dostlarınızla paylaşırsanız, sağlıklı karar almanızda sizin yanınızda olabilirler. Kariyer hayatınız oldukça güzel ilerliyor olabilir, beklentilerinizi yükselterek yeni projelerinize odaklanmalısınız.

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28 Ekim Terazi burcu yorumu

İnat etmek veya süreci uzatmak ilişkinize zararı dokunabilir. Fiziki görünüşünüzde değişiklik yapma kararınız yanlış olabilir. Duygusal bir zamanda verilen karar ilerde pişmanlık uyandırabilir. Zaman tanımalısınız kendinize.

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28 Ekim Akrep burcu yorumu

Başarı sadece ilerlemek değildir aynı zamanda geriye gitmemektir. Siz doğru yolda ilerledikçe hedeflerinize ulaşacaksınızdır.

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28 Ekim Yay burcu yorumu

Yaralayıcı kelimeler seçmekten kendiniz alı koymalısınız. Farkında olmadan yapılan davranışlara karşı günü yalnız tamamlamak sizlere iyi gelebilir.

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28 Ekim Oğlak burcu yorumu

Eğer ilişkiyi yürütmek istemiyorsanız karşınızdaki kişinin duyguları ile oynamanıza gerek yok. Yaratığınız karma sizlerin de yaşamasına neden olacaktır.

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28 Ekim Kova burcu yorumu

Sizlere danışılan konularda doğru kararlar vermeniz saygınlığınızı artıracaktır. Kelimelerinizi bugün çok özenle seçmeniz insan kaybetmemenize neden olacaktır.

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28 Ekim Balık burcu yorumu

Emlak sektörüne olan ilginiz sizleri çekse de doğru zamanı ve doğru gayri mülkü seçmek için destek almalısınız.

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