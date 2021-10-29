Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İnsan ilişkilerinizden destek alın!

Ay aslan burcunda ilerliyor. Çevrenizle kuracağınız yeni sosyal ilişkiler sizleri bugün oldukça başarılı kılacaktır. Ne yaşarsak yaşayalım kendi yolumuzu seçebilecek kadar akıllı ve insanlardan vazgeçmeyecek kadar sevgi dolu olmalıyız. Gün genelinde eskiden kapatılmamış bir hesapla ilgili mantıklı kararlar almak isterken, hala nasıl oldu da bu hesap kapanmadı diye buna karşı bir şaşkınlık durumu içinde olabilirsiniz. Finansal konularda ani iniş çıkışlara biraz olsun dikkat etmelisiniz. Öfkeyle ya da hırsla kalkan unutmayın ki zararla oturur.

29 Ekim Koç burcu yorumu

Sevgiye veya aşka olan inancınızı bugün değiştiriyorsunuz.

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29 Ekim Boğa burcu yorumu

Duygularınızın bu kadar sert değişebileceğini sizde düşünmüyordunuz.

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29 Ekim İkizler burcu yorumu

Kariyeriniz söz konusu olduğunda bugün engellenmiş hissedebilirsiniz.

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29 Ekim Yengeç burcu yorumu

Şu anda kendinizi iyimser hissetmiyor olabilirsiniz.

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29 Ekim Aslan burcu yorumu

Bugün hedeflerinize odaklanmalısınız ancak birlikte yaşadığınız veya birlikte çalıştığınız biriyle biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

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29 Ekim Başak burcu yorumu

Planladığınız büyük bir şey var, ancak onu hayata geçirmeden önce halletmeniz gereken bazı gecikmeler var.

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29 Ekim Terazi burcu yorumu

Bugün birinden biraz ilgi bekliyorsunuz ama bu yetersiz olabilir.



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29 Ekim Akrep burcu yorumu

Ruhsal anlamda kendinizi yorgun ve karmaşık duygular arasında hissedebilirsiniz.

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29 Ekim Yay burcu yorumu

Sahip olduklarınızın farkına varın.

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29 Ekim Oğlak burcu yorumu

Şu anda omuzlarına çok şey alıyorsunuz ama buna gerek olmadığını da unutmayın.

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29 Ekim Kova burcu yorumu

Sarsılması zor bazı endişelerle uğraşıyor olabilirsiniz.

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29 Ekim Balık burcu yorumu

Kendinizle kalmaya çalışın.

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