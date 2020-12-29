Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Salı Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Elinden geleni yapmakla akışa müdahale etmek arasında bir çizgi var.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor, saat 13.30’da ise Yengeç burcuna geçiyor. Bugün kendinizi engellere karşı mücadele ederken bulabilirsiniz. Şartları zorlamak için doğru bir zaman değil. İstediğiniz şeyler için, elinizden geleni yaptıktan sonra akışa müdahale etmemeniz gerekiyor. Bu çizginin neresinde duracağınız bu konularda yaşayacağınız olumlu ya da olumsuz her şeyin derecesini belirler.

29 Aralık Koç burcu yorumu

Kendinize hakim olmakta zorlanıyorsanız yoğun çalışma temponuza biraz ara vermelisiniz.

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29 Aralık Boğa burcu yorumu

Alınganlığınız partneriniz tarafından fark edilmiyor olabilir. İçinize kapanmak yerine duygularınızı ifade etmelisiniz.

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29 Aralık İkizler burcu yorumu

Miras ve yatırımla ilgili konularınızı görüşürken aile büyüklerinizin görüşünü dikkate almıyor olabilirsiniz.

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29 Aralık Yengeç burcu yorumu

İş hayatınızdaki yorucu günleri geride bırakmaya hazırlanıyorsunuz. Haksızlığa uğradığınız bazı konularda, lehinize gelişen sonuçlar elde edebilirsiniz.

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29 Aralık Aslan burcu yorumu

Aile içinde yaşanan bazı tatsız olayları kapatmak için bir adım geri çekilmek isteyebilirsiniz.

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29 Aralık Başak burcu yorumu

İlişkiniz ve bundan sonraki adımını konusunda ailenizin baskısını hissedebilirsiniz.

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29 Aralık Terazi burcu yorumu

Bazı arkadaşlarınızla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Elinizden geleni yaptıysanız ve dürüst olduysanız, güveninizin boşa çıktığını görmek sizi üzmemeli.

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29 Aralık Akrep burcu yorumu

Yalnızsanız aşkın, bir ilişkiniz varsa da romantik bir anın kapınızı çalabileceği bir gündesiniz.

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29 Aralık Yay burcu yorumu

Öfkenizi kontrol edemediğiniz anlar bu durum kelimelerini de yansıyabilir. Geri dönüşü olmayan sözler ilişkilerinize hasar vereceği için sakin kalmalısınız.

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29 Aralık Oğlak burcu yorumu

Sıkışmışlık hissi mental olarak sizi fazlasıyla yorabilir. Yalnızlık ve bir şeyleri paylaşamamak bu yorgunluğu arttırdığında, artık yapmanız gerekenin iletişime ve paylaşıma açık olmak olduğunu hatırlamalısınız.

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29 Aralık Kova burcu yorumu

Duygular saklanmak için değil yaşamak içindir. Sevdiğiniz insana bunu ifade etmemek, onun da bu konuda kafa karışıklığı yaşamasına ve ilişkinin seyrinin değişmesine sebep olabilir.

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29 Aralık Balık burcu yorumu

Kendinize olan öfkeniz, her suçu kendinizde aramanız ruhsal bir çöküntü yaşamamıza sebep olabilir.

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