Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İlahi adalette zaman aşımı yoktur.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Bugün Jüpiter balık burcuna geçiş yapıyor.Kişisel hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Kariyeriniz de kendinizi gösterme isteğiniz ve başarılarınızın yöneticileriniz tarafından göz ardı edilebilir. Öyle bir anda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Kendinizi üslerinizi göstermek yerine aynı performansla çalışmaya devam edin. Bir gün elbet başarılarınız fark edilecektir ve o zaman beklemediğiniz güzellikler kapınızı çalacaktır. Bugün hayatınızda güzel giden taraflara odaklanın.

29 Aralık Koç burcu yorumu

Kariyeriniz ile ilgili yeni bir teklif alıyorsunuz.

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29 Aralık Boğa burcu yorumu

Hukuki konularınızda olumlu gelişmeler söz konusu.

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29 Aralık İkizler burcu yorumu

Temas da olduğunuz kişilerin yardımıyla bir konuda aydınlanma yaşayacaksınız.

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29 Aralık Yengeç burcu yorumu

Partnerinizden ayrılma kararını yeniden düşünmek isteyeceksiniz.

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29 Aralık Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızda görev yeriniz değiştiği halde maaş olarak düzenlenme yapılmadığını üstlerinize iletiyorsunuz.

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29 Aralık Başak burcu yorumu

Geçmişte uğradığınız bir manipülasyon hakkında bugün gerçekleri öğreniyorsunuz.

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29 Aralık Terazi burcu yorumu

Aranızda güçlü bağ kurduğunuz kişiler ile maddi çıkarlar nedeniyle sorunlarınız olabilir.



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29 Aralık Akrep burcu yorumu

Partnerinize karşı soğuk davranışlarınız olabilir.

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29 Aralık Yay burcu yorumu

Ne kadar maddi sorun yaşarsanız yaşayın ders çıkarmadığınız sürece kayıplar yaşamaya devam edeceksiniz.

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29 Aralık Oğlak burcu yorumu

İlişkinizi sonlandırdığınız için pişman oluyorsunuz.

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29 Aralık Kova burcu yorumu

Önemsenmediğinizi fark ediyorsunuz.

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29 Aralık Balık burcu yorumu

Geri dönmesine ihtimal vermediğiniz maddi kayıplarınızın geri ödenmesine şahit olacaksınız.

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