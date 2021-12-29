Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 29 Aralık'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 29 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Aralık Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 29 Aralık Çarşamba günlük burç yorumlarınız..."
İlahi adalette zaman aşımı yoktur.
Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Bugün Jüpiter balık burcuna geçiş yapıyor.Kişisel hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Kariyeriniz de kendinizi gösterme isteğiniz ve başarılarınızın yöneticileriniz tarafından göz ardı edilebilir. Öyle bir anda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Kendinizi üslerinizi göstermek yerine aynı performansla çalışmaya devam edin. Bir gün elbet başarılarınız fark edilecektir ve o zaman beklemediğiniz güzellikler kapınızı çalacaktır. Bugün hayatınızda güzel giden taraflara odaklanın.
29 Aralık Koç burcu yorumu
Kariyeriniz ile ilgili yeni bir teklif alıyorsunuz.
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29 Aralık Boğa burcu yorumu
Hukuki konularınızda olumlu gelişmeler söz konusu.
BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
29 Aralık İkizler burcu yorumu
Temas da olduğunuz kişilerin yardımıyla bir konuda aydınlanma yaşayacaksınız.
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29 Aralık Yengeç burcu yorumu
Partnerinizden ayrılma kararını yeniden düşünmek isteyeceksiniz.
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29 Aralık Aslan burcu yorumu
Çalışma alanınızda görev yeriniz değiştiği halde maaş olarak düzenlenme yapılmadığını üstlerinize iletiyorsunuz.
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29 Aralık Başak burcu yorumu
Geçmişte uğradığınız bir manipülasyon hakkında bugün gerçekleri öğreniyorsunuz.
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29 Aralık Terazi burcu yorumu
Aranızda güçlü bağ kurduğunuz kişiler ile maddi çıkarlar nedeniyle sorunlarınız olabilir.
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29 Aralık Akrep burcu yorumu
Partnerinize karşı soğuk davranışlarınız olabilir.
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29 Aralık Yay burcu yorumu
Ne kadar maddi sorun yaşarsanız yaşayın ders çıkarmadığınız sürece kayıplar yaşamaya devam edeceksiniz.
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29 Aralık Oğlak burcu yorumu
İlişkinizi sonlandırdığınız için pişman oluyorsunuz.
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29 Aralık Kova burcu yorumu
Önemsenmediğinizi fark ediyorsunuz.
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29 Aralık Balık burcu yorumu
Geri dönmesine ihtimal vermediğiniz maddi kayıplarınızın geri ödenmesine şahit olacaksınız.