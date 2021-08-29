Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 29 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 29 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Ağustos Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 29 Ağustos Pazar günü burç yorumlarınız..."
Zamanın ruhunu yaşa.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 19.42’de İkizler burcuna geçiyor. Zaman kimseye ait değildir ve sonsuzdur. Zamanı bilmek için değil, anlamak için araştır. Çünkü anlamak ve bilmek arasındaki ince çizgiyi fark etmezsen delirirsin… Zamanı dinleyin ve ruhunuzu onun öğretilerine entegre ederek yaşayın.
29 Ağustos Koç burcu yorumu
Zihninize hakim olamıyorsunuz. Öfkeli davranışlarınız içerisinde kırıcı olmamaya çalışın.
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29 Ağustos Boğa burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde ani kararlar verebileceğiniz bir gün.
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29 Ağustos İkizler burcu yorumu
Zihniniz bilinçaltınıza hükmedemiyor. Düşüncelerinizi dışa vururken kelimelerinizi özenle seçmelisiniz.
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29 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Bilerek yalnızlığı seçmeniz ve düşüncelerinizle baş başa kalmanız içsel sıkıntınızı artırabilir.
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29 Ağustos Aslan burcu yorumu
Çalışma ortamınızda gerginliğinizi saklayamayacaksınız.
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29 Ağustos Başak burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde iletişiminiz de oldukça baskın olacaksınız.
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29 Ağustos Terazi burcu yorumu
Günlük işlerinizi ertelemek isteyeceksiniz. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissediyorsunuz.
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29 Ağustos Akrep burcu yorumu
Yardım kuruluşlarında görev almak istiyorsunuz. Topluma karşı duyarlısınız.
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29 Ağustos Yay burcu yorumu
Her zaman ki olan siz çizgisinden dışarı çıkarak çevrenize mesafe ekliyorsunuz.
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29 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Fikirlerinizi ifade ederken kendinizden abartılı şekilde söz edebilirsiniz.
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29 Ağustos Kova burcu yorumu
Manipülasyona uğrayabilirsiniz. Toplum içerisinde sizleri rencide edici davranışlarla karşılaşıyorsunuz.
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29 Ağustos Balık burcu yorumu
Korkularınız tetiklenebilir. Nasıl bir yol izleyeceğinize karar veremiyorsunuz.