Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Zamanın ruhunu yaşa.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 19.42’de İkizler burcuna geçiyor. Zaman kimseye ait değildir ve sonsuzdur. Zamanı bilmek için değil, anlamak için araştır. Çünkü anlamak ve bilmek arasındaki ince çizgiyi fark etmezsen delirirsin… Zamanı dinleyin ve ruhunuzu onun öğretilerine entegre ederek yaşayın.

29 Ağustos Koç burcu yorumu

Zihninize hakim olamıyorsunuz. Öfkeli davranışlarınız içerisinde kırıcı olmamaya çalışın.

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29 Ağustos Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde ani kararlar verebileceğiniz bir gün.

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29 Ağustos İkizler burcu yorumu

Zihniniz bilinçaltınıza hükmedemiyor. Düşüncelerinizi dışa vururken kelimelerinizi özenle seçmelisiniz.

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29 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Bilerek yalnızlığı seçmeniz ve düşüncelerinizle baş başa kalmanız içsel sıkıntınızı artırabilir.

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29 Ağustos Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda gerginliğinizi saklayamayacaksınız.

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29 Ağustos Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde iletişiminiz de oldukça baskın olacaksınız.

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29 Ağustos Terazi burcu yorumu

Günlük işlerinizi ertelemek isteyeceksiniz. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissediyorsunuz.

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29 Ağustos Akrep burcu yorumu

Yardım kuruluşlarında görev almak istiyorsunuz. Topluma karşı duyarlısınız.

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29 Ağustos Yay burcu yorumu

Her zaman ki olan siz çizgisinden dışarı çıkarak çevrenize mesafe ekliyorsunuz.

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29 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Fikirlerinizi ifade ederken kendinizden abartılı şekilde söz edebilirsiniz.

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29 Ağustos Kova burcu yorumu

Manipülasyona uğrayabilirsiniz. Toplum içerisinde sizleri rencide edici davranışlarla karşılaşıyorsunuz.

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29 Ağustos Balık burcu yorumu

Korkularınız tetiklenebilir. Nasıl bir yol izleyeceğinize karar veremiyorsunuz.

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