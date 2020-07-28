Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 28 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 28 Temmuz Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 28 Temmuz’da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 28 Temmuz 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."
Parasal konularda dengeli olun. Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Olayların içinde kaybolmak yerine olayları dışarıdan değerlendirip onlara daha yüzeysel yaklaşımlar getirmelisiniz. Maddi konularda geçmişten gelen alacak sorunlarınız bugün yine tekrar edebilir. Maddi girişimlerinizi bekletmenizde ve harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.
28 Temmuz Koç burcu yorumu
Duygusal olarak inatlaşmak size bir şey kazandırmayacaktır. Doğru zamanlama yapmak isteriklerinize ulaşma konusunda yardımcı olabilir. Biraz daha sabırlı olun.
28 Temmuz Boğa burcu yorumu
Aşk hayatınız ve duygusal beklentilerinizle ilgili olumlu sevindirici gelişmeler önünüze gelebilir. Uzun dönemli finansal hedefler belirlemek için kafanızı meşgul eden bazı öneriler söz konusu.
28 Temmuz İkizler burcu yorumu
Ailenizle geçmiş hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Beklentilerinizle ilgili sert konuşmalar yapabilir ve haksızlıklar karşısında hemen sonuç almak isteyebilirsiniz.
28 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Tarafsız ve objektif tavrınız sayesinde birçok kişiye örnek olabilirsiniz. Korkularınızın sizi gerçek kararlarınızdan alıkoymasına izin vermemelisiniz. Ailenizle geçmiş hesaplaşmalar söz konusu olabilir.
28 Temmuz Aslan burcu yorumu
Yeni bir şeyler öğrenmek ya da yeni bazı gelişmeler içinde olmanız gerekebilir. Daha esnek ve pozitif bir düşünce biçimi içinde olmayı seçmelisiniz.
28 Temmuz Başak burcu yorumu
Yakın çevre ilişkilerinize mesafe koymak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Beklentilerinizi oluştururken dikkat etmeniz gereken konularda hızlı kararlar almayın.
28 Temmuz Terazi burcu yorumu
Bugün bu sorunları ortadan kaldırmak isterken insanlarla gerilim içine girebilirsiniz. Herkes her şeyi sizin kadar hızlı kavrayamayabilir. Bu yüzden çevrenize zaman verin.
28 Temmuz Akrep burcu yorumu
Bugün yeni başlangıç duyguları içinde olsanız da geçmişin duygusallığından kurtulmakta zorlanabilirsiniz. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.
28 Temmuz Yay burcu yorumu
Hayatınızın akışını değiştirmek sizin elinizde olabilir. Bu yüzden biraz daha cesaretli olmayı seçmelisiniz.
28 Temmuz Oğlak burcu yorumu
Sizi bazı konularda zorlayan sosyal çevrenize karşı davranış şeklinizi değiştirmelisiniz. Finansal sorunlarınızla ilgili gereksiz stresten uzak durmalısınız. Çünkü çözüm yakında sizlerle olacak.
28 Temmuz Kova burcu yorumu
Motivasyonunuzu düşürmeden yolunuza devam etmelisiniz. Üstlerinizle olan görüşmelerinizde size ekstra sorumluluk vermeleri günü yoğunlaştırabilir.
28 Temmuz Balık burcu yorumu
Değişimin içinde olma ve eskiyi terk etme düşüncesi zihninizi rahatlatabilir. Bu noktada vereceğiniz kararlar adına oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.