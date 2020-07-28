Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları

Parasal konularda dengeli olun. Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Olayların içinde kaybolmak yerine olayları dışarıdan değerlendirip onlara daha yüzeysel yaklaşımlar getirmelisiniz. Maddi konularda geçmişten gelen alacak sorunlarınız bugün yine tekrar edebilir. Maddi girişimlerinizi bekletmenizde ve harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.

28 Temmuz Koç burcu yorumu

Duygusal olarak inatlaşmak size bir şey kazandırmayacaktır. Doğru zamanlama yapmak isteriklerinize ulaşma konusunda yardımcı olabilir. Biraz daha sabırlı olun.

28 Temmuz Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınız ve duygusal beklentilerinizle ilgili olumlu sevindirici gelişmeler önünüze gelebilir. Uzun dönemli finansal hedefler belirlemek için kafanızı meşgul eden bazı öneriler söz konusu.

28 Temmuz İkizler burcu yorumu

Ailenizle geçmiş hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Beklentilerinizle ilgili sert konuşmalar yapabilir ve haksızlıklar karşısında hemen sonuç almak isteyebilirsiniz.

28 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Tarafsız ve objektif tavrınız sayesinde birçok kişiye örnek olabilirsiniz. Korkularınızın sizi gerçek kararlarınızdan alıkoymasına izin vermemelisiniz. Ailenizle geçmiş hesaplaşmalar söz konusu olabilir.

28 Temmuz Aslan burcu yorumu

Yeni bir şeyler öğrenmek ya da yeni bazı gelişmeler içinde olmanız gerekebilir. Daha esnek ve pozitif bir düşünce biçimi içinde olmayı seçmelisiniz.

28 Temmuz Başak burcu yorumu

Yakın çevre ilişkilerinize mesafe koymak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Beklentilerinizi oluştururken dikkat etmeniz gereken konularda hızlı kararlar almayın.

28 Temmuz Terazi burcu yorumu

Bugün bu sorunları ortadan kaldırmak isterken insanlarla gerilim içine girebilirsiniz. Herkes her şeyi sizin kadar hızlı kavrayamayabilir. Bu yüzden çevrenize zaman verin.

28 Temmuz Akrep burcu yorumu

Bugün yeni başlangıç duyguları içinde olsanız da geçmişin duygusallığından kurtulmakta zorlanabilirsiniz. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.

28 Temmuz Yay burcu yorumu

Hayatınızın akışını değiştirmek sizin elinizde olabilir. Bu yüzden biraz daha cesaretli olmayı seçmelisiniz.

28 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Sizi bazı konularda zorlayan sosyal çevrenize karşı davranış şeklinizi değiştirmelisiniz. Finansal sorunlarınızla ilgili gereksiz stresten uzak durmalısınız. Çünkü çözüm yakında sizlerle olacak.

28 Temmuz Kova burcu yorumu

Motivasyonunuzu düşürmeden yolunuza devam etmelisiniz. Üstlerinizle olan görüşmelerinizde size ekstra sorumluluk vermeleri günü yoğunlaştırabilir.

28 Temmuz Balık burcu yorumu

Değişimin içinde olma ve eskiyi terk etme düşüncesi zihninizi rahatlatabilir. Bu noktada vereceğiniz kararlar adına oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.