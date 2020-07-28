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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 28 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 28 Temmuz Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 28 Temmuz’da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 28 Temmuz 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."

Parasal konularda dengeli olun. Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Olayların içinde kaybolmak yerine olayları dışarıdan değerlendirip onlara daha yüzeysel yaklaşımlar getirmelisiniz. Maddi konularda geçmişten gelen alacak sorunlarınız bugün yine tekrar edebilir. Maddi girişimlerinizi bekletmenizde ve harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.

28 Temmuz Koç burcu yorumu

Duygusal olarak inatlaşmak size bir şey kazandırmayacaktır. Doğru zamanlama yapmak isteriklerinize ulaşma konusunda yardımcı olabilir. Biraz daha sabırlı olun.

Koç Burcu - Salı
Koç Burcu - Salı

28 Temmuz Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınız ve duygusal beklentilerinizle ilgili olumlu sevindirici gelişmeler önünüze gelebilir. Uzun dönemli finansal hedefler belirlemek için kafanızı meşgul eden bazı öneriler söz konusu.

Boğa Burcu - Salı
Boğa Burcu - Salı

28 Temmuz İkizler burcu yorumu

Ailenizle geçmiş hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Beklentilerinizle ilgili sert konuşmalar yapabilir ve haksızlıklar karşısında hemen sonuç almak isteyebilirsiniz.

İkizler Burcu - Salı
İkizler Burcu - Salı

28 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Tarafsız ve objektif tavrınız sayesinde birçok kişiye örnek olabilirsiniz. Korkularınızın sizi gerçek kararlarınızdan alıkoymasına izin vermemelisiniz. Ailenizle geçmiş hesaplaşmalar söz konusu olabilir.

Yengeç Burcu - Salı
Yengeç Burcu - Salı

28 Temmuz Aslan burcu yorumu

Yeni bir şeyler öğrenmek ya da yeni bazı gelişmeler içinde olmanız gerekebilir. Daha esnek ve pozitif bir düşünce biçimi içinde olmayı seçmelisiniz.

Aslan Burcu - Salı
Aslan Burcu - Salı

28 Temmuz Başak burcu yorumu

Yakın çevre ilişkilerinize mesafe koymak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Beklentilerinizi oluştururken dikkat etmeniz gereken konularda hızlı kararlar almayın.

Başak Burcu - Salı
Başak Burcu - Salı

28 Temmuz Terazi burcu yorumu

Bugün bu sorunları ortadan kaldırmak isterken insanlarla gerilim içine girebilirsiniz. Herkes her şeyi sizin kadar hızlı kavrayamayabilir. Bu yüzden çevrenize zaman verin.

Terazi Burcu - Salı
Terazi Burcu - Salı

28 Temmuz Akrep burcu yorumu

Bugün yeni başlangıç duyguları içinde olsanız da geçmişin duygusallığından kurtulmakta zorlanabilirsiniz. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.

Akrep Burcu - Salı
Akrep Burcu - Salı

28 Temmuz Yay burcu yorumu

Hayatınızın akışını değiştirmek sizin elinizde olabilir. Bu yüzden biraz daha cesaretli olmayı seçmelisiniz.

Yay Burcu - Salı
Yay Burcu - Salı

28 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Sizi bazı konularda zorlayan sosyal çevrenize karşı davranış şeklinizi değiştirmelisiniz. Finansal sorunlarınızla ilgili gereksiz stresten uzak durmalısınız. Çünkü çözüm yakında sizlerle olacak.

Oğlak Burcu - Salı
Oğlak Burcu - Salı

28 Temmuz Kova burcu yorumu

Motivasyonunuzu düşürmeden yolunuza devam etmelisiniz. Üstlerinizle olan görüşmelerinizde size ekstra sorumluluk vermeleri günü yoğunlaştırabilir.

Kova Burcu - Salı
Kova Burcu - Salı

28 Temmuz Balık burcu yorumu

Değişimin içinde olma ve eskiyi terk etme düşüncesi zihninizi rahatlatabilir. Bu noktada vereceğiniz kararlar adına oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Balık Burcu - Salı
Balık Burcu - Salı
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