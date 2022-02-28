Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat 2022 Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sadeleş ve fazlalıkları bırak!

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Duygularınla hareket etmekte zorlandığın bir gün olabilir. Bugün duygusal özgürlüğe ihtiyaç duyabilirsin ama kendinle baş başa kalmak seni yorabilir. Hissettiklerini çevrendeki insanlarla daha rahat aşabilirsin, yardım almaktan korkma! Net olmak ve kararsızlıklarını karara bağlamak gereken bir gündesiniz.Eksik tüm işlerinizi tamamlayın. Adım adım çarşamba günü gerçekleşecek yeniaya ilerliyorsunuz.İşlerinizi planlayın ve ısrarcı olmayın. Bazı konularda şuan için istedikleriniz olmuyor gibi gelebilir.Bu akşam üzeri yapacağınız toplantılar ya da iş yemekleri geleceğe dair umut verici yeni başlangıçları ifade edecek.Kendi içinizde çözemediğiniz şeyler çözme cesaretine giriyorsunuz.Büyük bir zaferin eşiğinde olduğunuzu ve kendinizi yeniden yapılandırdığınızı unutmayın. Şuan yaşanılanların sizi daha iyi bir yapması gerekiyor.Daha kötü biri değil. Bunun için yeteneklerinize güven duyun.

Günün Motivasyon Sözü: “Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün.” Nikola Tesla

28 Şubat Koç burcu yorumu

Bugün finansal koşullarınızla ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz.

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28 Şubat Boğa burcu yorumu

İlişkilerinizdeki yanlış anlaşılmaları yeniden düzeltme imkânı bulabilirsiniz.

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28 Şubat İkizler burcu yorumu

Sürpriz karşılaşmalar gününüzü harekete geçirebilirsiniz.

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28 Şubat Yengeç burcu yorumu

Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

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28 Şubat Aslan burcu yorumu

Yeni ve eğlenceli bir gün içerisine olabilirsiniz.

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28 Şubat Başak burcu yorumu

Finansal konularda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz.

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28 Şubat Terazi burcu yorumu

Çevrenizde hassas bazı dengeleri kurmakta olduğunuz bir gün olabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Şubat Akrep burcu yorumu

Bazı şeyleri bugün daha fazla detaylandırmak için sorular sormak doğru olacaktır.

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28 Şubat Yay burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizi gözden geçirmek isterken eski defterleri açabilirsiniz.

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28 Şubat Oğlak burcu yorumu

Bugün duygusal ilişkilerinizde hassas olabilirsiniz.

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28 Şubat Kova burcu yorumu

Mümkünse biraz daha bugün bu tür duyguları dengeli kullanmaya çalışın.

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28 Şubat Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla gelişebilecek herhangi bir problem ya da gerilime karşı biraz daha dikkatli olmalısınız.

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