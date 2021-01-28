Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Dolunay günü! Herhangi bir provokasyona gelmeyin.

Bugün akşam saat 22:15’te Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Aslan burcunda yaşanacak bu dolunay sizleri bazı konularda oldukça sert bir şekilde cesaretlendirebilir. Kendinizi hiç olmadığı kadar cesur ve isyankar bir halde görebilirsiniz. Kişisel hayatlarınızda bazı ayaklanmalar yapabilir ve yaşamınızın kangren olmuş yerlerini kesip atmak isteyebilirsiniz. Özellikle hayatınızda değişimleri güçlü bir şekilde önünüze getiriyorsunuz. Kariyer hayatınızdaki restleşmelere ya da rekabetlere karşı daha dikkatli olun. Yaratıcılığını geliştirmek isteyen veya çocuk sahibi olmak isteyenler için güzel bir dönem. Sevginizi nefrete dönüştürmeyin.

28 Ocak Koç burcu yorumu

Bugün dalgın olabilirsiniz. Farkında olmadan düşüncelere kapılıp giderken küçük sakarlıklara da dikkat etmelisiniz. Hayatınızı film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçirtirken yarınlarınıza temel olmasını sağlamalısınız.

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28 Ocak Boğa burcu yorumu

Yakın çevrenizle kurduğunuz iletişim sayesinde yeni bir başlangıca gidebilirsiniz. Sizleri destekleyen kişiler her zaman başarılı olmanızı isteyen ailenizdir.

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28 Ocak İkizler burcu yorumu

Hayal kurarak ilerliyor olabilirsiniz. Umutlu olmak başka hayallere kapılıp gerçekleri bir kenara bırakmak başka.

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28 Ocak Yengeç burcu yorumu

Çevrenize toz pembe bakıyor olabilirsiniz. İçinizdeki olumlu düşünceler herkesin hayatına dokunsa da sizin gibi olamayacaklarını kabullenmelisiniz.

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28 Ocak Aslan burcu yorumu

Gururunuzu yenin ve özür dileyin. Herhangi bir konuda iftira ya da haksızlık içinde kalmamaya özen gösterin. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.

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28 Ocak Başak burcu yorumu

Aşk hayatınızda gerçekleri görmemek adına her şeyi yapıyor olabilirsiniz. Su alan bir gemiyi terk etmemek sizlerin de batmasına neden olacaktır.

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28 Ocak Terazi burcu yorumu

Sosyal arkadaşlarınız ile toplumsal konulara yarar sağlamak için birtakım organizasyonlar da bulunabilirsiniz. Grup içerisinde iletişiminizi güçlü tutmaya odaklanmalısınız.

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28 Ocak Akrep burcu yorumu

Güne yalnız başlamak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizdeki yorgunluk kararsız hareketler de bulunmanızı sağlayabilir. Düşüncelerinizi netleştirdikten sonra harekete geçmek sizlere iyi gelecektir.

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28 Ocak Yay burcu yorumu

Farkında olmadan içten içe kıskançlık duygusuyla sarıldığınızı hissedebilirsiniz. Başkasının sahip olduklarını istemeniz çalışma şevkinizi kırarak hayattan beklentilerinizi değiştirecektir.

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28 Ocak Oğlak burcu yorumu

Objektif bakmakta zorlanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Olaylara kızgınlıkla yaklaşmanız çevrenizdeki kişi sayısını azaltacaktır. Keskin sözler ya da net ifadeler bugün size kazandırmaz.

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28 Ocak Kova burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yoğunluk yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Ortaklı işlerinizde sizin üzerinize yıkılan çalışmaları toparlamak için uğraş verebilirsiniz.

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28 Ocak Balık burcu yorumu

İş hayatınızda bazı sorumluluklar değişim gösterebilir. Kariyerinizde yeni bir yön çizme kararı içinde olabilirsiniz.

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