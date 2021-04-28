Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 28 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 28 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 28 Nisan Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 28 Nisan Çarşamba günü burç yorumlarınız..."
Nerede vazgeçmen gerektiğini iyi bilmelisin.
Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve 19.16’da Yay burcuna geçiyor. Bugün duygusal olarak kendinizi rahat hissedeceksiniz. Haksızlıklara karşı hakkınızı arayın! Güçlü ve yerinde kararlar almalısınız. Bunu yaptığınızda olumsuz durumların önüne bir set çekmiş olacaksınız. Hem kendiniz hem de toplumunuz için bir su dalgası etkisi oluşturabilir ve alacağınız desteklerle dalgaların sayısını arttırabilirsiniz.
Motivasyonun ve kendini rahat, güçlü hissetmenin tadını bir kez yakaladığınızda bundan vazgeçmek kolay olmaz. Hayatınızı lezzetlendirmek için elinize geçen bu fırsatı en güzel şekilde kullanın ve kalıcı hale getirin.
28 Nisan Koç burcu yorumu
İkili ilişkilerde duygularınıza yanlış yön verdiğinizi düşündürten bazı gelişmeler olabilir.
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28 Nisan Boğa burcu yorumu
Ailenizdeki kadınlarla olan iletişiminizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Fikirlerinizin dikkate alınmadığı görmek sizi üzebilir.
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28 Nisan İkizler burcu yorumu
İki kişilik bir mücadeleyi tek başınıza vermek sonucu değiştirmeyebilir.
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28 Nisan Yengeç burcu yorumu
Duygularınız ve mantığınız sizi iki ayrı uç olarak yorsa da kalbinizin sesi size doğru yolu gösterecektir.
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28 Nisan Aslan burcu yorumu
Daha fazla yıpranmamak ve hayalleriniz doğrultusunda hareket etmek için fırsatları değerlendirmeye devam etmelisiniz.
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28 Nisan Başak burcu yorumu
Geçmişte yaşanan bazı durumlar aileniz tarafından yeniden açılıyor.
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28 Nisan Terazi burcu yorumu
Çalışma alanınızda ağırkanlı hareket edebilirsiniz. Hem zamandan hem kendinizden çalan bu durum, üstlerinizin ve çevrenizin de sizi eleştirmesine neden olabilir.
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28 Nisan Akrep burcu yorumu
Kişisel görüşleriniz sorulduğunda bunu açık yüreklilikle ifade ediyorsunuz. Gerçekleri duymak istemeyenlere bu tavrınız soğuk duş etkisi yaratabilir.
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28 Nisan Yay burcu yorumu
Kişisel alanınıza müdahale edildiğini düşünüyorsanız sınırlarınızı çizmeli ve bundan sonra bugüne göre hareket etmelisiniz.
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28 Nisan Oğlak burcu yorumu
Her şey görüntüden ve maddi varlıktan ibaret değildir. İlişkilerinizi bu detayı atlamadan yaşamayı öğrenmelisiniz.
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28 Nisan Kova burcu yorumu
Bazı insanlarla aranızda geçen konuşmalar üçüncü kişilere aktarılabilir. Arkadaşlık ve insanlık sevginizin suistimale uğramasına izin vermeyin.
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28 Nisan Balık burcu yorumu
Çevrenizdeki kişilere karşı çocuksu yaklaşımlarınız onları boğabilir. Yetişkin ve bilge tutumunuzu ön planda tutmalısınız.