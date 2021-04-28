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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 28 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 28 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 28 Nisan Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 28 Nisan Çarşamba günü burç yorumlarınız..."

Nerede vazgeçmen gerektiğini iyi bilmelisin.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve 19.16’da Yay burcuna geçiyor. Bugün duygusal olarak kendinizi rahat hissedeceksiniz. Haksızlıklara karşı hakkınızı arayın! Güçlü ve yerinde kararlar almalısınız. Bunu yaptığınızda olumsuz durumların önüne bir set çekmiş olacaksınız. Hem kendiniz hem de toplumunuz için bir su dalgası etkisi oluşturabilir ve alacağınız desteklerle dalgaların sayısını arttırabilirsiniz.

Motivasyonun ve kendini rahat, güçlü hissetmenin tadını bir kez yakaladığınızda bundan vazgeçmek kolay olmaz. Hayatınızı lezzetlendirmek için elinize geçen bu fırsatı en güzel şekilde kullanın ve kalıcı hale getirin.

28 Nisan Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerde duygularınıza yanlış yön verdiğinizi düşündürten bazı gelişmeler olabilir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Boğa burcu yorumu

Ailenizdeki kadınlarla olan iletişiminizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Fikirlerinizin dikkate alınmadığı görmek sizi üzebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan İkizler burcu yorumu

İki kişilik bir mücadeleyi tek başınıza vermek sonucu değiştirmeyebilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Yengeç burcu yorumu

Duygularınız ve mantığınız sizi iki ayrı uç olarak yorsa da kalbinizin sesi size doğru yolu gösterecektir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Aslan burcu yorumu

Daha fazla yıpranmamak ve hayalleriniz doğrultusunda hareket etmek için fırsatları değerlendirmeye devam etmelisiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Başak burcu yorumu

Geçmişte yaşanan bazı durumlar aileniz tarafından yeniden açılıyor. 

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Terazi burcu yorumu

Çalışma alanınızda ağırkanlı hareket edebilirsiniz. Hem zamandan hem kendinizden çalan bu durum, üstlerinizin ve çevrenizin de sizi eleştirmesine neden olabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Akrep burcu yorumu

Kişisel görüşleriniz sorulduğunda bunu açık yüreklilikle ifade ediyorsunuz. Gerçekleri duymak istemeyenlere bu tavrınız soğuk duş etkisi yaratabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Yay burcu yorumu

Kişisel alanınıza müdahale edildiğini düşünüyorsanız sınırlarınızı çizmeli ve bundan sonra bugüne göre hareket etmelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Oğlak burcu yorumu

Her şey görüntüden ve maddi varlıktan ibaret değildir. İlişkilerinizi bu detayı atlamadan yaşamayı öğrenmelisiniz.

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28 Nisan Kova burcu yorumu

Bazı insanlarla aranızda geçen konuşmalar üçüncü kişilere aktarılabilir. Arkadaşlık ve insanlık sevginizin suistimale uğramasına izin vermeyin. 

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Nisan Balık burcu yorumu

Çevrenizdeki kişilere karşı çocuksu yaklaşımlarınız onları boğabilir. Yetişkin ve bilge tutumunuzu ön planda tutmalısınız.

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