Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Terazi burcunda dolunay! İlişkiler de rota yeniden hesaplanıyor.

Bugün akşam saatlerinde bir terazi dolunayı gerçekleşiyor. Terazi her zaman diplomatik ve adalet içeren konuları barındırır. En önemlisi ilişkiler çok daha büyük bir odak noktası haline gelir. Bu dolunayın 8 derecede gerçekleşmesi bazı konularda artık net kararlar almak istediğinizin sinyallerini size veriyor. Bu tarz dönemlerde dostunuzun düşman, düşmanınızın dost olduğunu görebilirsiniz. Parasal konularda alım-satım işlerine karşı çok daha temkinli olmayı seçmelisiniz. Kendinizi aşk ve ilişkilerde biraz daha fazla acı çekiyor ve unutmaya kendinizi zorluyor olabilirsiniz. Belki de ilişkinizden beklentiniz dostluk değil romantizm olabilir. Ama unutmayın ki Satürn kova burcundaki süreç bizlere ilişkilerimizi dostluk noktasında kurmamız gerektiğini öğretiyor. Yeni bir iş veya ortaklı projeye başlıyorsunuz, bu harika haber. Çünkü bu dönem başlattığınız her şey uzun soluklu ve başarılı işleri önünüze taşıyacaktır.

28 Mart Koç burcu yorumu

Geçmiş konuları geride bırakmak niyeti ile eski sıcak samimi günlerinize dönüş yapıyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Boğa burcu yorumu

Değer yargılarınızı tarttığınız bir gün içindesiniz. Kendinize güveninizin düştüğü bir gün olabilir. Öfkenizi kontrol etmek daha sonrası için size daha iyi gelebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart İkizler burcu yorumu

Yeni bir proje ya da iş görüşmesi ile kariyer hikayenize damga vuruyor olacaksınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Yengeç burcu yorumu

Gizli yürütmek zorunda kaldığınız durumlar için kendinizi suçlamayın. Bazen böyle olması gerekir ve böyle olması daha doğrudur.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızda köklü değişime gitmek isteyebilirsiniz. Yorulduğunuzu ve devam etmek istemediğinizi açıklarken geleceğinizi de hesaba katmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Başak burcu yorumu

Kişisel değerlerinizi tartarak nerelerde hata yaptığınızı düşünebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına her şeyi denerken aydınlanma yaşıyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Terazi burcu yorumu

İlişkilerinizde önemli denge değişimleri söz konusu olabilir. Bir konuda sabrınız taşarken bir konuda beklemediğiniz bir mucize gerçekleşiyor.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Akrep burcu yorumu

Yeni bir gelecek için karar aşamasında olabilirsiniz. Partnerinizin teklifine henüz cevap vermeyişiniz zihninizi daha fazla karıştırıyor olabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Yay burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizle görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere sosyal medya aracılığı ile ulaşması ya da başka bir arkadaşınızla haber göndermesi gibi durumlar zihninizi karıştırmak için olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Oğlak burcu yorumu

Ortaklı ilişkilerinize dikkat edin. Rekabet etmek ya da sizin aracı olduğunuz insanların sizi aradan çıkartarak yeni işler organize etmesi gibi durumlara şahitlik edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Kova burcu yorumu

Özel hayatınız konusunda ailenize yansıtmadığınız konular ortaya çıkabilir. Duygularınızı ifade etmek istemezken gerçekleri açıklamayı da düşünüyor olabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Balık burcu yorumu

Yaptığınız hataları düşünürken uyanış yaşayarak tekrarlanmaması için elinizden geleni yapmaya karar veriyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!