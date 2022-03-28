Günlük Burç Yorumları: 28 Mart 2022 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kaygı ve endişeni yönetmelisin.

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve saat 14.11’den sonra boşlukta hareket ediyor. Venüs ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Kime, niçin fedakârlık yapıyorsun? Bu fedakârlığa değer mi? Bu soruları kendine sor. Kendine karşı dürüst ol ve cevap ver! Bugün yapmaya çalıştığınız şeyler başarısız olursa nedeni plansız ve gerçekçi olmadığınız içindir. Yapabileceğiniz şeyleri yapmaya çalışın.Gerçekçi olun. Planlarınızı yaparken kafanızı karıştırmayın. Yapabileceğinizi düşündüğünüz şeyleri yapın. Aksi takdirde başarısız olursunuz.Venüs ve satürn kavuşumu sizi sıkıcı konularla uğraştıracak. Yapacaklarınızın büyük bir kısmı, sorumluluklarınızla ilgili olacak. Evinizi temizleyebilir, bakımlarını tamamlayabilir, arkadaşlarınızla iletişimde kalabilirsiniz. Meslek hayatınızla ilgili kararlar almak için gerekli araştırmaları yapabilirsiniz.

Motivasyon sözü: “Kendisi hakkında zayıf bir görüşe sahip bir insan hakkında hiç kimse iyi bir fikre sahip değildir.” Anthony Trollope

28 Mart Koç burcu yorumu

Hayatınızda yapmak istediğiniz büyük değişim öncesi son kez kararlarınızı alıyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Boğa burcu yorumu

Üstleriniz ile çalışma performansınız hakkında kısa bir değerlendirme yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart İkizler burcu yorumu

Eğitim kurumunuzda hocalarınız ile özel görüşme talebiniz olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Yengeç burcu yorumu

Miras konularınız nedeniyle eşinizin akrabaları ile bir araya gelebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Aslan burcu yorumu

Partnerinizin ailesi ile tanışıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Başak burcu yorumu

Kendinize yeni bir düzen alanı oluşturmak için sorumluluk aldıklarınızdan izin isteyeceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Terazi burcu yorumu

Yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Akrep burcu yorumu

Aile büyüklerinizin kısıtlamasına karşı gelmek yerine kabullenişe geçiyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Yay burcu yorumu

İletişim kurmak için ortaklarınız ile görüşmek isteyebilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Oğlak burcu yorumu

Ticari ortaklarınız ile yeni bir proje hakkında yeni değerlendirmeler yapıyorsunuz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Kova burcu yorumu

Partnerinizle geleceğiniz konusunda konuşmalar gerçekleştireceksiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Mart Balık burcu yorumu

Kadın arkadaşlarınızın sizleri kısıtladığını fark ediyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!