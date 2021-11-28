Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 28 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 28 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 28 Kasım Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 28 Kasım Pazar günlük burç yorumlarınız..."
Hareket etmeye üşenme.
Ay, Başak burcunda ilerliyor. Eğer kendinizi durgun hissediyorsanız hemen harekete geçin! Örneğin ilham veren filmler izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilir, özlü sözler ve ilham veren öyküler okuyabilirsiniz. Yapmaktan keyif aldığın her neyse bunları yapmak için harekete geçin. Eylemde bulunmak sizi kendinize iyi hissettirecektir.
28 Kasım Koç burcu yorumu
İstediğinizi elde ettiğiniz bir gün. Tasarlayarak oluşturduğunuz her şey gerçekleşiyor.
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28 Kasım Boğa burcu yorumu
Zihin yorgunluğu yaşıyorsunuz. Kararsız kaldığınız noktalarda önünüzü göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz.
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28 Kasım İkizler burcu yorumu
Aşk hayatınız da radikal bir karar alıyorsunuz. Karakter yapınıza uymayan bir teklifi kabul ediyorsunuz.
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28 Kasım Yengeç burcu yorumu
Ruhsal olarak yorgun olabilirsiniz. Yaşadıklarınızın ağırlığı günlük hayatınızı etkileyebilir.
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28 Kasım Aslan burcu yorumu
Kişisel ifadelere yer vermek yerine toplumsal konularla ilgili düşüncelerinizi açıklamak isteyeceksiniz.
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28 Kasım Başak burcu yorumu
İş değişikliği içine girdiğiniz bu dönemde farklı bir şehire gitmek için seyahat hazırlığı içinde olabilirsiniz.
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28 Kasım Terazi burcu yorumu
Sağlıklı iletişim kuramıyorsunuz. Paylaşmak istediğiniz kelimeler boğazınızda düğümlenecektir.
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28 Kasım Akrep burcu yorumu
Ticari faaliyetlerinizde hedef kitlenizi büyütmek istiyorsunuz.
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28 Kasım Yay burcu yorumu
İkili ilişkileriniz ana gündeminiz olabilir. Sosyal arkadaşlarınız içerisinde kıskanılacaksınız.
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28 Kasım Oğlak burcu yorumu
Kendinizi kontrol edemeyerek yanlış kelimeler kullanabilirsiniz.
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28 Kasım Kova burcu yorumu
Karşınıza çıkan aksilikler sonucunda planlarınız aksama noktasına gelebilir.
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28 Kasım Balık burcu yorumu
Çevrenizin size özel davranmasını bekliyorsunuz. Kendinizi ayrıcalıklı hissetmek istemeniz kabul görmeyebilir.