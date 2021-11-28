Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hareket etmeye üşenme.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Eğer kendinizi durgun hissediyorsanız hemen harekete geçin! Örneğin ilham veren filmler izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilir, özlü sözler ve ilham veren öyküler okuyabilirsiniz. Yapmaktan keyif aldığın her neyse bunları yapmak için harekete geçin. Eylemde bulunmak sizi kendinize iyi hissettirecektir.

28 Kasım Koç burcu yorumu

İstediğinizi elde ettiğiniz bir gün. Tasarlayarak oluşturduğunuz her şey gerçekleşiyor.

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28 Kasım Boğa burcu yorumu

Zihin yorgunluğu yaşıyorsunuz. Kararsız kaldığınız noktalarda önünüzü göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz.

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28 Kasım İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınız da radikal bir karar alıyorsunuz. Karakter yapınıza uymayan bir teklifi kabul ediyorsunuz.

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28 Kasım Yengeç burcu yorumu

Ruhsal olarak yorgun olabilirsiniz. Yaşadıklarınızın ağırlığı günlük hayatınızı etkileyebilir.

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28 Kasım Aslan burcu yorumu

Kişisel ifadelere yer vermek yerine toplumsal konularla ilgili düşüncelerinizi açıklamak isteyeceksiniz.

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28 Kasım Başak burcu yorumu

İş değişikliği içine girdiğiniz bu dönemde farklı bir şehire gitmek için seyahat hazırlığı içinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Kasım Terazi burcu yorumu

Sağlıklı iletişim kuramıyorsunuz. Paylaşmak istediğiniz kelimeler boğazınızda düğümlenecektir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Kasım Akrep burcu yorumu

Ticari faaliyetlerinizde hedef kitlenizi büyütmek istiyorsunuz.

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28 Kasım Yay burcu yorumu

İkili ilişkileriniz ana gündeminiz olabilir. Sosyal arkadaşlarınız içerisinde kıskanılacaksınız.

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28 Kasım Oğlak burcu yorumu

Kendinizi kontrol edemeyerek yanlış kelimeler kullanabilirsiniz.

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28 Kasım Kova burcu yorumu

Karşınıza çıkan aksilikler sonucunda planlarınız aksama noktasına gelebilir.

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28 Kasım Balık burcu yorumu

Çevrenizin size özel davranmasını bekliyorsunuz. Kendinizi ayrıcalıklı hissetmek istemeniz kabul görmeyebilir.

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