Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Cumartesi Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sakin olmanız en büyük kazanım olacaktır.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde inişli çıkışı duygular yaşayabilirsiniz. Hiç kimse aynı duyguda ve aynı canlılıkta olmak zorunda değildir. Duygular değişebilir, biraz rahatlamalısınız. Zorlayıcı konuşmalar yapmak ya da finansal problemleri çözmek için çok doğru bir gün içinde olmayabilirsiniz. Düşünmek ve yeni yollar seçmek için daha doğru olacaktır.

28 Kasım Koç burcu yorumu

Düşüncelere dalarak kendinizde neleri sabitleştirdiğinizi neleri takıntı haline getirdiğinizi sorguluyor olabilirsiniz.

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28 Kasım Boğa burcu yorumu

Kıskançlık yaptığınız durumlarda kendinize hakim olmamanız farklı tartışmaların yaşanmasına neden olabilir.

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28 Kasım İkizler burcu yorumu

Sezgilerinizin doğrultusunda aranıza mesafe koyduğunuz kişilerle yaşadığınız sorunları görünce haklı çıktığınızı düşünebilirsiniz.

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28 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sezgileriniz ilhamla bütünleştiğinde elinizdeki her işi kusursuz bir başyapıta dönüştürüyorsunuz.

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28 Kasım Aslan burcu yorumu

Yakın arkadaşlarınız veya kardeşleriniz ile iletişimsel sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için adım atıyor olabilirsiniz.

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28 Kasım Başak burcu yorumu

Yolunda gitmeyen işler nedeniyle huzursuz zamanlar geçirmeniz kendinizi iyi hissetmenize engel olabilir.

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28 Kasım Terazi burcu yorumu

Özgür olmak ve eğlenceli yaşama isteğiniz çevreniz tarafından olgun davranışlar olarak tanınmıyor olabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Kasım Akrep burcu yorumu

Bugün sizler için zor olsa da yürümeyen bir ilişkinin içerisinde kendinizi bulmak istemiyorsunuz.

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28 Kasım Yay burcu yorumu

Korkularınızın üzerine gitmedikçe ilerde daha büyük problemlerle karşılaşabilirsiniz.

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28 Kasım Oğlak burcu yorumu

Şartların oluşması için beklemek en doğru karar olacaktır. Seyahatler ya da planlar birden engellenebilir.

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28 Kasım Kova burcu yorumu

Duygularınızda yaptığınız takıntıların hayatınızda olumsuz geri dönüşleri olduğunu fark ediyor olabilirsiniz.

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28 Kasım Balık burcu yorumu

. Hayatınıza yeni bir yol açarken başarının sizlerle gelmesi için istikrarlı olmanız gerektiğini unutmamalısınız.

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