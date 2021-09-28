Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yaşamın her yönünü planlayın.

Ay, ikizler burcunda ilerliyor ve 13:35’de yengeç burcuna geçiyor. Eksikliklerinizi planlamak için harika bir gündesiniz. Geçmişten kalan bitirilmemiş işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilir ve kendine olan güvenin sayesinde yeni işlere de başarı ile imza atabilirsin. Öğleden sonraki saatlerde yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Sadece konuşmalarına biraz daha dikkat etmeniz gereken bir gün genelindesiniz. Daha sakin ve açık olun.

28 Eylül Koç burcu yorumu

İş ortamınızda bazı değişimler için yeni haberler alabilirsiniz.

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28 Eylül Boğa burcu yorumu

İstemsiz olarak bazı konuların içerisine çekilebilirsiniz.

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28 Eylül İkizler burcu yorumu

Arkadaşlarınız ya da partnerinizle aranızda yaşanabilecek gerilimlere karşı dikkatli olun.

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28 Eylül Yengeç burcu yorumu

Ortaklarınızla aranızdaki bazı anlaşmazlıklar sizleri yeni bir yola götürebilir.

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28 Eylül Aslan burcu yorumu

Aşırı harcadığınızın farkına varıp yeni bir hesap çizelgesi kendinize oluşturabilirsiniz.

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28 Eylül Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde kendinizi ifade etmekten yorulmuş olabilirsiniz.

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28 Eylül Terazi burcu yorumu

Uzun zamandır beklediğiniz bazı haberleri bugün alabilirsiniz.



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28 Eylül Akrep burcu yorumu

Partnerinizle duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz.

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28 Eylül Yay burcu yorumu

Kendinizi öfke ile ifade ediyor olabilirsiniz.

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28 Eylül Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızda artık adım atan taraf siz olmak istemiyorsunuz.

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28 Eylül Kova burcu yorumu

Bugün kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz.

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28 Eylül Balık burcu yorumu

İş hayatınızda büyük gelişmeler içine gidiyor olabilirsiniz.

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