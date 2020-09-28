Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumları

28 Eylül Koç burcu yorumu

İş yerinizdeki olgun ve bilgili konuşmalarınız ekip arkadaşlarınız tarafından oldukça beğeniliyor olabilir. Onlar, bu durumu yetkili kişilere iletebilir ve sizi bir üst kademeye taşıyabilirler. Partneriniz ile kendinizi bütünleşmiş hissedebilir ve ona olan sevginizi kelimelere dökebilirsiniz.

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28 Eylül Boğa burcu yorumu

Kendinize zaman ayırmadıkça yoğun çalışma temposundan zarar gören sizler olacaksınız. Doğanıza uygun olarak kendinize bir konfor alanı oluşturmalısınız.

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28 Eylül İkizler burcu yorumu

Hayallerinizin elinizden uçup gittiğini düşünüyor olabilirsiniz. Hayallerinizi gerçeklerle birleştirmek sizlerin elinde. Siz isterseniz gerçekleştirirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

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28 Eylül Yengeç burcu yorumu

Günün yoğun temposunun dışında kişisel finansal konularınızla da ilgilenmeniz gereken bir gün. Partnerinizden yardım almak, sorumluluğunuzu biraz olsun paylaşmak yükünüzü hafifletecektir. Karar alırken gerçek verileri hesaba katmadan adım atmamalısınız.

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28 Eylül Aslan burcu yorumu

Başarılarınız sizlere terfi kapısını aralıyor olabilir. Yalnız bir hayat yaşıyorsanız beklenmedik zaman da yalnızlığınızı paylaşmak isteyen ruhunuza iyi gelecek kişi ile tanışabilirsiniz. Burada kendiniz gibi davranmanız yeterlidir. Işıltınız her zaman göz kamaştırıcı olmuştur.

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28 Eylül Başak burcu yorumu

Sizler titiz kişiliğe sahipsiniz. Kendinize olan güveninizi kaybetmemelisiniz. Panik yapmadan hareket etmek sizlere nefes almanızı sağlayacaktır.

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28 Eylül Terazi burcu yorumu

Duygularınız çocuksu hareketlerle güne başlıyor olabilir. Özgür olmak ve eğlenmek görevlerinizi yerine getirmenize engel değildir. Küçük zaman aralıklarında kendinize ödül vermelisiniz.

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28 Eylül Akrep burcu yorumu

Kariyer alanında zorlu günler yaşıyor olabilirsiniz. Bazı çalışmalarınız üstleriniz tarafından eleştiriliyor olabilir. Titiz çalışmalarınız karşılığını elbet alacaksınız. Kendinize olan güveninizi kaybetmemelisiniz.

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28 Eylül Yay burcu yorumu

Kardeşleriniz veya yakın çevreniz sizlere baskı kurmaya çalışabilir ve bu durumdan oldukça rahatsız olabilirsiniz. Bu süreçte üzülseniz de belli etmemeye çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır. Yalnız kalmak sizlere iyi gelebilir. Kısa seyahat kaçamakları yapmak size nefes almaya yetecektir.

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28 Eylül Oğlak burcu yorumu

Üstlerinizle ortak noktayı bulmaya çalışmalısınız. Restleşmek sizlere olumsuz yansıyacaktır. İlişkinizi bitirme noktasında olabilirsiniz. Kararı tekrar düşünmek isteyeceğiniz saatler de yalnız olmayı seçmelisiniz.

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28 Eylül Kova burcu yorumu

Geçmişi geride bırakmak size şifa olarak yansıyacaktır. Unutmayın herkes kendisine yakışanı yapar. Siz insan sevgisinin dolup da taştığı bir gönüle sahipsiniz. Yaşanması gereken yaşanacaktır. Unutmamalısınız.

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28 Eylül Balık burcu yorumu

Değerinizi ancak siz belirleyebilirsiniz. Çalışma ortamınızda zihinsel karmaşa içerisinde olabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla konuşursanız size destek olacaklardır.

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