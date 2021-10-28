Günlük Burç Yorumları: 28 Ekim Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Tutkularınızı yok etmeyin!

Ay boşlukta yengeç burcunda ilerliyor ve saat 12:30 sonrası aslan burcuna geçiş yapıyor. Sabah saatleri görüşmeler açısında çok verimli geçmeyebilir. Sabah saatlerini eksikliklerinizi tamamlamak kendinizi günün diğer yarısına hazırlamak için kullanabilirsiniz. Tutkunuz ve havalı doğanız ile öğleden sonra tozu dumana katabilirsiniz. Bugün çok fazla hesapçı olmamaya özen gösterin. Hayat içinde istediğiniz her şeyi elde etmeye iten tutkunuz bugün yeniden önünüze geliyor. Hedeflerinize ulaşma noktasında lütfen heyecanınızı kaybetmeyin.

28 Ekim Koç burcu yorumu

Kendinizi sabah saatlerinde daha düşük ve moralsiz hissedebilirsiniz.

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28 Ekim Boğa burcu yorumu

Duygusal dünyanız ya da arkadaşlık ilişkilerinizde yardımlaşma temasının ön planda olacağını söyleyebiliriz.

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28 Ekim İkizler burcu yorumu

Hayatın sizi yeniden yapılandırdığı bir gündesiniz.

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28 Ekim Yengeç burcu yorumu

Bugün eski bir ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir ya da eski bir iş birliğiniz yeniden sizle iş yapmak isteyebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Ekim Aslan burcu yorumu

Kendinizi finansal olarak dengede tutmayı başaracaksınız.

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28 Ekim Başak burcu yorumu

Hizmet sektöründe olanlar bazı inatçı veya zor müşterilerle uğraşmak zorunda kalabilirler.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Ekim Terazi burcu yorumu

Sağlam adımlarının meyvelerinin tadını çıkarma zamanı geldi.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Ekim Akrep burcu yorumu

Aşk hayatınızın fazlasıyla duygusal dünyanıza etki edeceği bir gün olabilir.

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28 Ekim Yay burcu yorumu

Formda kalmak için yaptığınız şeyler aslında daha sağlıklı olmanıza yardımcı oluyor.

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28 Ekim Oğlak burcu yorumu

Performansınız bugün daha üst seviyedeki yöneticileriniz tarafından takdir edildiğinden iş yerinde işler olumluya dönecektir.

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28 Ekim Kova burcu yorumu

Maddi konularda önemli şanslar ve fırsatlar yakalayabilir, planlamış olduğunuz projeler için yeni fikirler üretebilirsiniz.

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28 Ekim Balık burcu yorumu

Bugün kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Hayatınızda ciddi bazı kararlar alıyorsunuz.

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