Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Beklentilerinizi minimal düzeyde tutun.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Çalışma hayatınızdan beklentileriniz etrafınızdakilere biraz abartılı gelebilir. Ofis ortamında söylenen sözlerin çalışma arkadaşlarınız tarafından çarpıtıldığına tanık olabilirsiniz. Böyle bir durumda nasıl ilerleyeceğinizi kestiremeyebilir ve canınız sıkılabilir. Yinede siz size mantıklı gelen yoldan ilerlemeye çalışın. Her zaman herkese biraz mesafeli olmaya özen gösterin.

28 Aralık Koç burcu yorumu

Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor.

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28 Aralık Boğa burcu yorumu

Yeni bir sosyal çevreye açılıyorsunuz.

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28 Aralık İkizler burcu yorumu

İş başvurularınız sonuçlanıyor.

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28 Aralık Yengeç burcu yorumu

Taşınıyorsunuz. Yeni bir çevreye adım atarak hayatınız da radikal bir değişiklik yapacaksınız.

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28 Aralık Aslan burcu yorumu

Mirastan alacaklarınız nihayet size veriliyor.

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28 Aralık Başak burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Kadersel bir tanışma arefesindesiniz.

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28 Aralık Terazi burcu yorumu

İş alanınızda terfi haberi ile güne başlıyorsunuz



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28 Aralık Akrep burcu yorumu

Ticarete atılıyorsunuz. Finansal kaynaklarınızı değerlendirmek adına yeni bir projeye başlıyorsunuz.

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28 Aralık Yay burcu yorumu

Ailenizin isteği üzerine şuanki çalışma hayatınızı noktalıyorsunuz.

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28 Aralık Oğlak burcu yorumu

Kardeşlerinizden manevi destek göreceksiniz.

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28 Aralık Kova burcu yorumu

Maddi kazançlarınız artıyor. Hukuki olarak haklı olduğunuz dava sonuçlanıyor.

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28 Aralık Balık burcu yorumu

Muhteşem bir güne uyanıyorsunuz.

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