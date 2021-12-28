Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 28 Aralık'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 28 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 28 Aralık Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 28 Aralık Salı günlük burç yorumlarınız..."
Beklentilerinizi minimal düzeyde tutun.
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Çalışma hayatınızdan beklentileriniz etrafınızdakilere biraz abartılı gelebilir. Ofis ortamında söylenen sözlerin çalışma arkadaşlarınız tarafından çarpıtıldığına tanık olabilirsiniz. Böyle bir durumda nasıl ilerleyeceğinizi kestiremeyebilir ve canınız sıkılabilir. Yinede siz size mantıklı gelen yoldan ilerlemeye çalışın. Her zaman herkese biraz mesafeli olmaya özen gösterin.
28 Aralık Koç burcu yorumu
Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor.
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28 Aralık Boğa burcu yorumu
Yeni bir sosyal çevreye açılıyorsunuz.
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28 Aralık İkizler burcu yorumu
İş başvurularınız sonuçlanıyor.
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28 Aralık Yengeç burcu yorumu
Taşınıyorsunuz. Yeni bir çevreye adım atarak hayatınız da radikal bir değişiklik yapacaksınız.
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28 Aralık Aslan burcu yorumu
Mirastan alacaklarınız nihayet size veriliyor.
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28 Aralık Başak burcu yorumu
Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Kadersel bir tanışma arefesindesiniz.
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28 Aralık Terazi burcu yorumu
İş alanınızda terfi haberi ile güne başlıyorsunuz
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28 Aralık Akrep burcu yorumu
Ticarete atılıyorsunuz. Finansal kaynaklarınızı değerlendirmek adına yeni bir projeye başlıyorsunuz.
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28 Aralık Yay burcu yorumu
Ailenizin isteği üzerine şuanki çalışma hayatınızı noktalıyorsunuz.
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28 Aralık Oğlak burcu yorumu
Kardeşlerinizden manevi destek göreceksiniz.
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28 Aralık Kova burcu yorumu
Maddi kazançlarınız artıyor. Hukuki olarak haklı olduğunuz dava sonuçlanıyor.
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28 Aralık Balık burcu yorumu
Muhteşem bir güne uyanıyorsunuz.