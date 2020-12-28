Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Pazartesi Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kalpten kalbe bir yol var.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün yakın çevrenizle aranızda duygusal diyaloglar geçebilir. Onlara, kendi düşüncelerinizi samimi bir şekilde anlatmayı deneyin! Böylece aranızdaki bağ güçlenecektir. Bu gücü hissettiğinizde attığınız her adım size ve bir arada olduğunuz insanlara manzarası güzel bir yol getirecektir. Öfke, kızgınlık asla bir çözüm değildir. Bu durumları nasıl yönettiğiniz çok önemli olacaktır. Eski konuları konuşup olayları gereğinden fazla abartmamalısınız. Zaman içinde her şey iyileşir ama söylenen acı sözler unutulmaz. Sonda söyleyeceğiniz sözü başta söylemek size kaybettirir.

28 Aralık Koç burcu yorumu

Ekip çalışmasının bazı anlarında kendinizi geri çekmeniz bulunduğunuz durumu daha iyi gözlemlemenizi sağlayacaktır.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Boğa burcu yorumu

Duygularınız ve zihniniz savaş halinde olabilir. Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık İkizler burcu yorumu

Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir. Hataları ve iyi anları iyi sorgulamalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Yengeç burcu yorumu

İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz. Güven sizin için önemli ve bu hissettiğiniz durumlarda daha istekli olabiliyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz. Çekingen tavırlara rağmen arka planda bazı hamleler yapmalarına karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Başak burcu yorumu

Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz. Pozitif ve pratik düşüncelerle geri dönmek ya da yeni bir yol oluşturmak fikirleri üzerinde çalışabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Terazi burcu yorumu

Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir. Öncelikle konuya tam olarak hakim olmaya çalışmalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Akrep burcu yorumu

Gizemli olmayı seviyor olsanız da bu durum arkadaşlıklarınıza zarar vermeden nerede nasıl davranmanız gerektiği konusunda bir denge kurmaya çalışmalısınız.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Yay burcu yorumu

Özgürlüğünüzü ilan etmeden önce sınırsız olmanın açacağı sonuçları da düşünmeli, bunun başkalarının özgürlüklerine zarar vermeyeceğinden ve onları kırmayacağından emin olmalısınız.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Oğlak burcu yorumu

Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Kova burcu yorumu

Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

28 Aralık Balık burcu yorumu

Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!