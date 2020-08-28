Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları

Öfkeni kontrol etmelisin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. İnsanlara yakın olmak incinmek anlamına her zaman gelmez. Koyduğunuz mesafeler ya da soğukluklar daha sonrasında sizi üzebilir. Bugün insanlardan birden soğuyorsanız bunu hemen belli etmeyin. Bugün bu konforu ararken parasal anlamda kendinizi biraz zorlanıyor gibi hissedebilirsiniz. Ekonomik anlamda kendinizi biraz daha fazla düşünmelisiniz. Aniden öfkelendirecek olaylara karşı daha sağduyulu olmam gerekiyor diye kendinizi sakinleştirin.

28 Ağustos Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerde önemli farkındalıklar yaşayabileceğiniz bir gün. Kendinizi yeniden yapılandırmak adına önemli bir eşikten geçiyor olabilirsiniz.

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28 Ağustos Boğa burcu yorumu

Beklentilerinizin güçlü olması ve bir o kadar da alıngan bir gün içinde olmanız işlerinize biraz engel olabilir. Daha fazla empati yapmalı ve duygusal tepkiler vermemelisiniz.

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28 Ağustos İkizler burcu yorumu

İş hayatınızda yeni başlangıçlar gündeminiz olabilir. Popüler ve ilgiyi üzerinize çeken bir gün yaşayabilirsiniz.

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28 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Beklentilerinizin sonuçlandığını görebileceğiniz bir gün olabilir. Bu süreci rahat ve iyimser geçirmeniz işleri lehinize çevirmede destekçiniz olabilir.

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28 Ağustos Aslan burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili bazı hedeflerinizde değişiklikler yapmanız gerekebilir. Pratik çözümler işlerinizi kolaylaştıracaktır.

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28 Ağustos Başak burcu yorumu

Üstü kapatılmış gizli konular gün yüzüne çıkabilir. Şaşıracağınız bu durum karşısında güçlü bir tavır sergilemenizle sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

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28 Ağustos Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatınızda bazı düzenlemeler ve yeniliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişimin kapısını aralarken iş arkadaşlarınıza olan iyi iletişiminizi korumalısınız.

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28 Ağustos Akrep burcu yorumu

Ailevi konularda üzerinizde bir sorumluluğun baskısını hissedebilirsiniz. Bugün sağlığınızla ilgili konulara eğilebilirsiniz.

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28 Ağustos Yay burcu yorumu

Ev ve iş ortamınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek dokunuşlar yapmak faydanıza olacaktır.

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28 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kararlı duruşunuzdan taviz vermeyin. Gözlem yeteneğiniz bazı fırsatları karşınıza getirebilir. Dikkatli bakarsanız bunu görebilirsiniz.

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28 Ağustos Kova burcu yorumu

Bugün empati ve ılımlı tavırları elden bırakmamalısınız. Zira, beklemediğiniz olaylar karşısında kontrolü kaçırmanız canınızı sıkabilir.

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28 Ağustos Balık burcu yorumu

Fikir ayrılıkları devamında kırıcı sözler getirebilir. Karşı tarafa ve kendinize zarar vermemek adına anlayışlı bir bakış açısı geliştirmeniz durumu kolaylaştıracaktır.

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