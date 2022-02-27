Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat 2022 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi güvene almak istiyorsunuz.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve bugün gökyüzünde Venüs, Mars, Plüton ile kavuşum içinde hareket ediyor. Öğlen saatlerinde Ay, Venüs, Mars tam kavuşum yapacak ve saat 21.36’da Kova burcuna geçecek. Kendine ve hayata zaman ver. En güzel şeyler uzun vadede meyve verir. Meyveleri toplamak için sabırlı ol! Bazı haksızlıklar elbet olacak ama bunlar seni daha iyi bir noktaya taşımak için önüne sunulmuş nimetlerdir. İş hayatındaki büyük devrime artık bu hafta hazırlanmalısın.Yeni bir dönemin kapını açarken bazı kapılarıda kapatıyorsunuz.Bugünden itibaren başlatacağınız her şey sizler için muhteşem ve uzun soluklu başlangıçlar olacak. Alacağınız kararlarda bir tavrınız ve netliğiniz olsun. Duruşunuzu asla bozmayın. Tutulmayan sözlerin artık tutulmasını beklemek için uğraşmayın. Bazen çabalamadan nerde bırakacağınızı bilmek gerekir.İnsanın nerede bırakacağını bilmeside bir o kadar önemli bir zaferdir.Kaybetmedin belki yeniden kazandın.

Günün Motivasyon Sözü: “Kötüler birleştiği zaman, iyiler bir araya gelmelidir; yoksa, teker teker giderler.” Edmund Burke

27 Şubat Koç burcu yorumu

Kariyer hayatınızda bir şeyi yıkıp yeni bir şey inşa ediyorsunuz.

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27 Şubat Boğa burcu yorumu

Tüm benliğinle ne istediğini ortaya koyuyorsunuz.

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27 Şubat İkizler burcu yorumu

Maddi kaynaklarınızı yerinde ve ölçülü kullanmayı öğrenmeniz gerekebilir.

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27 Şubat Yengeç burcu yorumu

Bazı gelgit duygular içinde olsanızda yoğun günlük temponuz içinde bazı şeyleri hemen atlatacaksın.

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27 Şubat Aslan burcu yorumu

Duygusal olarak biraz kendinizi yönsüz hissedebilirsiniz.

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27 Şubat Başak burcu yorumu

Duygularınız, beklentileriniz oldukça yüksek olabilir.

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27 Şubat Terazi burcu yorumu

Duygularınız ve mantığınız arasında kalmış, baskı altında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.



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27 Şubat Akrep burcu yorumu

Kariyer yaşantınızda duygularınızla hareket ediyor olabilirsiniz.

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27 Şubat Yay burcu yorumu

Kendine özgürlük alanı oluşturmak isterken çevrenize karşı kırıcı olabilirsiniz.

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27 Şubat Oğlak burcu yorumu

Çalışma arkadaşlarınızın desteği ile yeni bir pozisyona siz önerilmiş olabilirsiniz.

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27 Şubat Kova burcu yorumu

Ailenizin uygun bulmadığı konular üzerinde kendinizi anlatmak zorunda kalabiliriniz.

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27 Şubat Balık burcu yorumu

Bugün daha fazla ev hayatınızın ve günlük rutinlerinizin değişimi ile ilgili ilginebilirsiniz.

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