Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde mesafe ve soğuma artıyor.

Ay yengeç burcunda ilerliyor ve gün içinde Plüton ile kavuşum halinde olan Venüs’e karşıtlık yapıyor. Duygusal olarak kendimizi çok öfkeli ve kullanılmış hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde mesafeli olma ve soğuma gibi kavramlar söz konusu olabilir. Bu noktada ilişkilerinizi bitirme ve daha fazla bu ilişki içinde olmama kararına ilerleyebilirsiniz. Bu durum benzer yönden parasal konularınızda da söz konusu olabilir. Ekonomik açıdan kullanıldığınızı düşündüğünüz ilişkileri artık sonlandırma ya da ortaklıklarınızı bitirme kararı alabilirsiniz. Sizin dışınızda birilerinin emek verdiğiniz konularda fikir beyan etmesi tahammül edemediğiniz bir konu olabilir. Kışkırtıcı ve fevri davranışlardan uzak kalın.

27 Ocak Koç burcu yorumu

Çalışma alanınızda beklenilmedik sorunlar çıkabilir. Projeleri eksiksiz teslim ettiğinizi düşünürken gözden kaçan küçük bir detay geri dönmesine yol açabilir.

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27 Ocak Boğa burcu yorumu

Geçmiş bilgilerinizin yanlış olduğunu kabul etmekte zorlanabileceğiniz bir gün.

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27 Ocak İkizler burcu yorumu

Maddi konularınızı değerlendirirken kaynaklarınıza göz atmıyor olabilirsiniz. Kazançlarınız giderlerinizden daha az olabilir.

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27 Ocak Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde kendinizi geriye çektikçe soğukluğunuz artacaktır. Bir karar aldıysanız dürüstçe paylaşmalısınız. Karşı

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27 Ocak Aslan burcu yorumu

İçe çekilmek için yanlış bir gün olabilir. Kendinizi halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz.

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27 Ocak Başak burcu yorumu

Sahiplenme duygunuz yanlış kişilerce kullanılıyor olabilir. Seviyorsunuz ve yardım etmek için yaratılmışsınız peki neden öncelikle kendinize yardım etmiyorsunuz.

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27 Ocak Terazi burcu yorumu

İş yerinize eviniz gibi bakmanız üzerinize fazla iş yükü olarak yansıyabilir. Profesyonel olmayı denemedikçe sorumluluklarınız katlanarak artacaktır.

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27 Ocak Akrep burcu yorumu

Günlük rutinleriniz dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Zamanı iyi değerlendirmek adına kendinize farklı hobiler edinebilirsiniz.

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27 Ocak Yay burcu yorumu

Kendinizi bilinmezlikler içerisinden çıkartmak istiyor ve artık yeni yollar denemek istiyor olabilirsiniz. Aramak ve bilgi edinmek sizleri cezbetse de korkularınız hala tam olarak geçmiş değil.

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27 Ocak Oğlak burcu yorumu

Ortaklı işlerinize oldukça fazla duygularınızı karıştırıyor olabilirsiniz. Çalışma prensibinizden ödün vermeniz hata yapma olasılığınızı artıracaktır.

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27 Ocak Kova burcu yorumu

Çalışma ortamınızda küçük çaplı tartışmalarla güne başlayabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınız ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

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27 Ocak Balık burcu yorumu

Bugün daha fazla öfkeli ve karşı tarafa hınç duyuyor olabilirsiniz. İçsel huzuru biraz daha sevdiğiniz hobileri yaparak yakalamayı seçin.

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