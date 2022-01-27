Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak 2022 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Kendine zaman ayır!

Ay, Akrep burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 11.00’da Yay burcuna geçiyor. Kendine bakmadan başkasına bakamazsın. Kendini umursamayı öğren. Acil yardım planların önce kendin için olsun. azı şeyler yeniden oluşturulup yeniden şekillenmesi gerekiyor. Uzun süren bir iş teklifi ya da bitmeyen bir iş projeniz varsa bunların sonuçlarını almaya doğru gidiyorsun. Enerjini, insanların seni sevmesi için harcamak yerine sana hizmet etmeyen şeyleri hayatından temizleyerek harcamalısın. Bu temizlik sana boşalan yerleri doldurmak için çok büyük güç verecek. Öğrendiğiniz gizli olaylara karşı tavrınız biraz daha net olsun.Görmediğiniz şeyler üzerinde sadece duyumlara göre hareket etmeyin. İnsan ilişkilerinde yeni bazı bağlar kurabilirsiniz.Dostlarınızı bugün arayıp hal hatır sormak yeni bazı güçlü bağlar kurmanıza neden olacaktır.

Günün Motivasyon Sözü: “Küçük eylemler, milyonlarca insanla çarpıldığında dünyayı değiştirebilir.” Howard Zinn

27 Ocak Koç burcu yorumu

Mazide kalan ilişkilerinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

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27 Ocak Boğa burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizdeki kişilerle tekrar görüşme ihtimaliniz olabilir.

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27 Ocak İkizler burcu yorumu

Finansal konularınız yoğun bir gün geçirmenize neden olacaktır.

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27 Ocak Yengeç burcu yorumu

Aileniz ile yapacağınız konuşmalarda daha sakin ve usturuplu konuşmaya dikkat etmelisiniz.

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27 Ocak Aslan burcu yorumu

Kariyer hayatınızla ilgili oldukça dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız.

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27 Ocak Başak burcu yorumu

Maddi konulardaki yaşadığınız zorluklar sizi biraz yorabilir ve enerjinizi etkileyebilir.

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27 Ocak Terazi burcu yorumu

Bugün bu konuyu çözüme kavuşturmak için uğraşıyor olabilirsiniz.



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27 Ocak Akrep burcu yorumu

Ailenizle olan diyaloglarınızda gerginlik yaşanabilir.

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27 Ocak Yay burcu yorumu

Finansal konularınızda elinizin güçlenmesi hedeflerinize giden yolda sizi daha rahat ilerletebilir.

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27 Ocak Oğlak burcu yorumu

Yapacağınız görüşmelerde çevrenizdeki kişilerin desteğini görmek isteyebilir ve bu konuda ciddi beklenti içerisinde girebilirsiniz.

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27 Ocak Kova burcu yorumu

Bugün iletişimlerinizde küçük hesaplar peşinde olabilir ve bu durumlar sizi biraz zorlayabilir.

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27 Ocak Balık burcu yorumu

Geleceğe yönelik planlarınızı yeniden şekillendirebilir ve etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.

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