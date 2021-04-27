Günlük Burç Yorumları: 27 Nisan Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Dolunay günü: Doğru anlamak doğru kararları beraberinde getirir.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 06.30’da Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Plüton Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor. Finansal konularda değişim yapmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde kıskançlık krizlerinden uzak durun. Her şeyi yıkıp yeniden kuracağınız bu zaman diliminde, yıkmanız gerekenlerin hasarlı yapılar olduğunu unutmamalısınız. Elinizdeki mevcut durumu değerlendirirken bunu göz önünde bulundurun. Korktuğunuz, endişe ettiğiniz ya da yetersiz hissettiğiniz konuları, bunların sizden aldıklarını düşünün. Hayatınızı yeniden şekillendirme fikrini ancak buradaki objektif düşüncelerle iyileştirebilir ve uygulamaya koyabilirsiniz. Ne anlamanız gerektiğini bir kez bulursanız bundan sonrası sizin için korkutucu olmayacaktır. Kendinize inanın.

27 Nisan Koç burcu yorumu

Aileniz ile aranızda bazı gerilimler yaşanabilir. Hareket alanınız ve izlediğiniz yol konusunda olumsuz düşünceleri ve tepkileri varsa gerilimi büyütmek yerine neden böyle düşündüklerini sormalısınız.

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27 Nisan Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınızda kendinizi çıkmazda hissediyor olabilirsiniz. Konuşmak veya konuşmamak arasında ikilemde kalmanız yorgunluğunuzu artıracaktır.

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27 Nisan İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yeni bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Size sunulan alan değişikliği bir kapı açabilir ve hayatınızın bundan sonraki kısmını büyük ölçüde etkileyebilir.

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27 Nisan Yengeç burcu yorumu

Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz fakat nasıl bir değişikliğe gideceğinize karar veremiyorsunuz. Tıkanıklığa gitmenize özelliklerinizden, mesela şüphelerinizden başlayabilirsiniz.

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27 Nisan Aslan burcu yorumu

Duygu ve mantık arasında kalırken duygularınızın sizi yönlendirmesini seçerek adım atıyorsunuz. Duygusal yapınızı kabul etmek istemeyenlere cevap vermek zorunda değilsiniz.

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27 Nisan Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sorunlarla uğraşabilirsiniz. Üstesinden gelmekte zorlanıyor iseniz ekip arkadaşlarınızdan yardım almanız gerekebilir.

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27 Nisan Terazi burcu yorumu

Yeni bir gelecek için şehir değiştirmeyi planlıyor olabilirsiniz. Bugün planlarınıza birkaç adım daha yaklaştığınızı fark edeceksiniz.

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27 Nisan Akrep burcu yorumu

Kurmak istediğiniz yeni girişimde son karara varıyorsunuz. Ortaklık için görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Bu yolu kiminle ve ne şekilde yürümek istediğinize karar vermek belki kolay olmayacaktır.

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27 Nisan Yay burcu yorumu

Bazı konuları geride bıraktığınızı düşünüyorsunuz. Yeniden karşınıza çıkınca dürtüsel hareket etmek yerine asıl mesajın ne olduğunu anlamaya çalışın.

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27 Nisan Oğlak burcu yorumu

Sosyal çevreniz eleştirilerinizden yorulmuş olabilir. Memnuniyetsiz oluşunuz ilişkilerinize zarar verecektir.

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27 Nisan Kova burcu yorumu

Aileniz kendilerine yeterli zamanı ayırmadığınız için şikâyetlerini dile getirebilir. Çalışma yoğunluğunuz ve bireysel olarak yaptığınız tercihleriniz ailenizi olumsuz etkiliyor olabilir.

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27 Nisan Balık burcu yorumu

İletişim kanallarınızı kapatmak istiyorsunuz. Sevildiğinizi hissetmeniz için karşınızdaki kişileri kendinizce bir teste tabi tutmak isteyebilirsiniz.

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