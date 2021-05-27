Günlük Burç Yorumları: 27 Mayıs Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Zaferiniz kendinizi dinlemekten geçer, insanları dinlemekten değil.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün tartışmalı bir gün olabilir. Otoriter kişilerin sizin üstünüzdeki baskısı devam edebilir. Sakin olmaya çalışın. Gökyüzüne bakıp her şeye rağmen şükretmek bir kalbin zincirlerini kırmak gibidir. Birilerinin bizi geçmişte incitmiş olması bugün bizi biz yapan unsurdur. Ay Tutulması gerçekleşti ve şuan ne yöne gideceğinizi daha iyi biliyorsunuz. Gücünüzün farkına varın. Kendi doğrularınızı yapmaktan asla vazgeçmeyin. İç huzurunuzu sağlamak için her zaman gayretli olun.

27 Mayıs Koç burcu yorumu

Geçmiş ile ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Araya mesafe koyduğunuz kişiler sizlerle yeniden irtibata geçmek isteyebilir.

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27 Mayıs Boğa burcu yorumu

Akrabalarınız ile ilgili maddi konular tekrar gündeminiz olabilir. Geçmişteki kırgınlıkları bir kenara bırakarak olayları çözmeye odaklanmalısınız.

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27 Mayıs İkizler burcu yorumu

Kariyer hayatınızda kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek isterken biraz gerçekçi tutum içinde olmalısınız.

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27 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Duygularınızı yönetmekte zorlandığınız bir gün olabilir. Bu sefer kabuğunuza çekilip olaylardan kaçmak yerine çözmek için uğraşın.

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27 Mayıs Aslan burcu yorumu

Eski iş yerinizdeki çalışma ortamınızı özlüyor olabilirsiniz. Şu anki şartlarınız belki sizi hayal kırıklığına uğratıyor olabilir.

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27 Mayıs Başak burcu yorumu

Aileniz ile ilgili geçmişteki konular tekrar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi dile getirmek yerine sessiz kalmanız konunun büyümeden kapanmasına yardımcı olabilir.

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27 Mayıs Terazi burcu yorumu

Yapılması gereken işlerinizi erteliyor olabilirsiniz. Bugünün işini yarına bırakmak sizi gün sonunda mutsuz edebilir.

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27 Mayıs Akrep burcu yorumu

Uzun zamandır öğrenmek istediğiniz yeni hobi alanlarınız için uygun bir zaman yaratabilirsiniz.

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27 Mayıs Yay burcu yorumu

Kendinizden kaçmak sizi kısa vadede mutlu hissettiriyor olabilir, fakat bu durum sizi gelecekte çok daha büyük mutsuzlukların beklediğine delalettir.

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27 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Geçmişteki ilişkiniz ile ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Yakın çevreniz konuyla ilgili düşüncelerini dile getirse de bu konuda sadece kendinizi dinlemelisiniz.

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27 Mayıs Kova burcu yorumu

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğiniz görüşmeler ile geçmiş anılarınızı yad edip, arkadaşlığın o sıcak duygularını yeniden canlandırabilirsiniz.

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27 Mayıs Balık burcu yorumu

Kariyer hayatınız ile ilgili geçmişte başarısız olduğunuz bir konuyu gündeme getirerek sizi üzmek isteyen insanlar olabilir.

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