Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Mütavazi olun.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Dünyada mükemmel bir insanın olmadığını anlaman gerekiyor. Üstün taraflarınızı ön plana çıkarma isteğinizden vazgeçin. Daha öğrenecek çok şeyiniz var. Biraz gerçekçi olmaya ne dersiniz? Unutmayın, gerçekçi olursanız hayal kırıklıklarınızda daha az olur. Şimdi anlama zamanı. Hayatı, kendinizi, insanları anlamaya çalışın…

27 Kasım Koç burcu yorumu

Hayatta en son aradığınız şey kusursuz olmaktır.

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27 Kasım Boğa burcu yorumu

Ailenize karşı öfkelisiniz. Gelecek için attığınız adımları onaylamadıklarını düşünüyorsunuz.

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27 Kasım İkizler burcu yorumu

Sinirlisiniz. En çok da kendinize sinirlisiniz.

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27 Kasım Yengeç burcu yorumu

Maddi olarak yaşadığınız sıkıntılar duygusal olarak sizleri baskı altında tutuyor.

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27 Kasım Aslan burcu yorumu

Yeni başlangıç için kendinize kabul ettirmek zorunda olduğunuz düşünceleriniz var.

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27 Kasım Başak burcu yorumu

Geçmişinizle sürekli kavga ediyorsunuz. Harekete geçmenizde sorun yaratan her şeye karşı bir intikam duygunuz var

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27 Kasım Terazi burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı tahammül seviyeniz oldukça düşük olabilir.



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27 Kasım Akrep burcu yorumu

İş hayatınızda bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz.

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27 Kasım Yay burcu yorumu

Hedefleriniz var. Umudunuz duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetmiyor.

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27 Kasım Oğlak burcu yorumu

İtiraf edemediğiniz duygularınız için öfkenizi kullanıyorsunuz.

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27 Kasım Kova burcu yorumu

Sosyal çevrenize sevgi ile yaklaşırken samimi duygularınızın kullanıldığını fark ediyorsunuz.

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27 Kasım Balık burcu yorumu

Evcil hayvan besleme konusunda ailenizle problem yaşayabilirsiniz.

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