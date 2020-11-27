Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Cuma Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Sonuçları almak isterken öfkeli bir haline dönmeyin.

Ay, Koç burcunda ilerliyor, saat 07.30’da Boğa burcuna geçiyor. Bugün sebeplere odaklanacağın bir gün. Bir işi çözmek için öncelikle nedenini bul. Neyi çözeceğinizi bilmediğiniz bir şekilde hareket etmeniz sizleri daha öfklendirebilir. Bu yüzden mümkün oldukça daha sonuç odaklı olmanız gereken bir gündesiniz.

27 Kasım Koç burcu yorumu

Ani karar almayı düşünüyorsanız hata yapma olasılığınız fazladır. Objektif olarak bütün düşünceleri dinleyerek karar varmalısınız.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Boğa burcu yorumu

İlişkinizde ani kararlar almanız herkesi şaşırtıyor olabilir. Sebebini açıklamanızı istediklerinde size mantıklı fakat çevreniz için geçerli olmayan açıklamalar tatmin konusunda eksik olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım İkizler burcu yorumu

Diyaloglarınız ve sosyalliğiniz çevrenizdeki olup biten her şeyin daha iyi bir yönde gitmesini gösteriyor. Bazen yükünüzü artırdığınızın farkında olmalısınız. Sır ve sorumluluk yüktür.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Yengeç burcu yorumu

Arkadaşlarınızla aranıza giren mesafeleri aşmak ve yeniden sizinle bir araya gelmelerini istiyorsanız, duygusallığı kenara bırakıp bu duruma sebep olan davranışlarınızı düzeltme yoluna gitmelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Aslan burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızın aile içindeki dengeleri bozmasına müsaade etmemelisiniz. Bunun önüne geçmenin en kolay yolu, farklı fikirleri de değerlendirmeye almak olacaktır.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Başak burcu yorumu

Uzun zamandır uzak kaldığınız hobileriniz ve dinlenme alanlarına yönelmeniz, motivasyonunuzu yükseltecek ve yaşantınızı daha kaliteli hale getirecektir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Terazi burcu yorumu

Rahat olun, kaygının panzehiri olan samimiyetinize sığının. Ilımlı ve hoş vakitler sizi bekliyor.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Akrep burcu yorumu

Yüksek tahammül sınırlarınıza dokunan bazı olumsuz durumlar yaşanabilir. Ancak bunun altında yatan sebebi dinlemeyi tercih etmek, gerilimin artmasını engelleyecektir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Yay burcu yorumu

Yenilikçi fikirlerinizi kendi çalışma ortamınızda da kullanmanız gereken bir gündesiniz. Bu akışa izin vermek, sabit düşüncelerin getireceği düşüşlerden sizi uzak tutacaktır.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Oğlak burcu yorumu

Herkesin uyum sağlayacağı bir organizasyon istiyorsanız çevrenizdeki insanların düşüncelerine de önem vermeli ve bazı noktalarda geri durmayı tercih etmelisiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Kova burcu yorumu

Ailenizden ayrılma kararı alabilirsiniz. Hayranlık uyandıracak bu davranışınızla yeni maceraların kapısını aralıyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Balık burcu yorumu

Kendinizi ve sevdiklerinizi serbest bırakarak, sınırlara saygı duymayı kabul ederek hareket etmelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!