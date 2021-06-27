Günlük Burç Yorumları: 27 Haziran Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendini manipüle etme!

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve gün boyu gerileyen Satürn ile kontak halinde olacak. Yaşamınızda yeni düzenlemeler yapmanız gereken bir gündesiniz.

Eskiden olanları unutun ve yeniliğe bakın. Yeni dönemde tasarruf yapmanız ve yeni sorumluluklar üstlenmeniz gerekebilir. Bunu sağlamak için maddi ve manevi tüm gelir gider dengelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Duygularınızda bir soğuma ve geçmişte yaptığınız hatalardan ötürü kendiniz suçlama mümkün olabilir. Her hata size bir başarı olarak geri dönecektir.

27 Haziran Koç burcu yorumu

Duygusal olarak ne yönde ilerlediğinizi pek kestiremiyor olabilirsiniz. Bugün alacağınız şaşırtıcı bir haber sizleri biraz düşündürebilir.

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27 Haziran Boğa burcu yorumu

Geçmiş ilişkinize olan özleminizin kendini belli edeceği bir gündesiniz. Bu durum sizi hayli yoruyor.

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27 Haziran İkizler burcu yorumu

Çalışma koşullarınız ve ülke gündemi nedeniyle bazı seyahat engellileriyle karşılaşmış olabilirsiniz.

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27 Haziran Yengeç burcu yorumu

Acılarınızı sizi büyüten konular olarak görüp bugünü sevgiye ayırmalısınız.

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27 Haziran Aslan burcu yorumu

İlişkinizi çevrenizdeki insanlarla paylaşmak konusunda partnerinizle fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz.

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27 Haziran Başak burcu yorumu

Değişken duygular ve düşünceler içinde olabilirsiniz. Bir seçim yapmanız gerekiyor.

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27 Haziran Terazi burcu yorumu

Korkularınız sevginizden büyük olmamalıdır. Hayatınızı bu şekilde sürdürmek hem sizin için hem de sizi mutlu etmek emek veren kişileri yorabilir.

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27 Haziran Akrep burcu yorumu

Ailenizin planları sizin programınızla çakışabilir.

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27 Haziran Yay burcu yorumu

İlişkilerinizle ilgili kararlarınızda sadece kendinize odaklanmamalısınız.

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27 Haziran Oğlak burcu yorumu

Kendinizi kötü hissediyorsanız dinlenmeli ve gerekiyorsa sağlık kontrolünden geçmeli, günlük işlerinize de buna göre bir düzen getirmelisiniz.

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27 Haziran Kova burcu yorumu

Uzun süredir beklediğiniz o mutlu beraberlik kapınızı çalabilir.

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27 Haziran Balık burcu yorumu

Ailenizle vakit geçireceğiniz güzel bir gündesiniz.

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